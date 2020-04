»Jeg kan jo ikke sige, jeg ikke kender Haaland lidt. Vi var faktisk, mens jeg var i Brøndby, tæt på, synes vi selv, at få ham ned, men det gik desværre ikke.«

Sådan siger Troels Bech i sin podcast 'Bech Bag Bolden'.

I podcast-afsnittet 'Åke Hareide – en hverdag som landstræner' taler den tidligere Brøndby-sportsdirektør med den afgående landstræner for det danske herrelandshold i fodbold om blandt andre det norske stortalent Erling Braut Haaland.

Her nævner Troels Bech altså, at man angiveligt var tæt på at hente Dortmund-bomberen.

Erling Braut Haaland har de sidste par år vist målnæse ud over det sædvanlige. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Erling Braut Haaland har de sidste par år vist målnæse ud over det sædvanlige. Foto: PATRIK STOLLARZ

Det var i sommeren 2017, Brøndby viste interesse for den daværende Molde-spiller, men over for B.T. nedtoner Troels Bech den interesse, han nævner i podcasten.

»Vi var ligesom så mange andre blevet opmærksomme på hans store talenter, og så ville vi jo gerne have haft ham ned. Men det kunne ikke lade sig gøre. Han havde andre planer.«

»Generelt vil jeg sige, at jeg synes, det er en uskik at kommentere alt for meget på dem, der spiller andre steder. Jeg konstaterer bare, at vi ikke var mere blinde, end at vi kunne se, han var ekstraordinær, og vi havde en snak med ham og hans far. Længere kom vi så heller ikke,« siger Troels Bech.

Den 19-årige teenagesensation blev i februar 2017 solgt fra Bryne til Molde. Halvandet år efter, i sommeren 2018, smuttede han så til Red Bull Salzburg i Østrig, inden han i januar landede i den tyske topklub Dortmund. Haaland-citatet i podcast-afsnittet med Hareide kommer efter cirka en halv time.