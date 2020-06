Der er noget i live i Esbjerg, siger Troels Bech efter tirsdagens 2-2-kamp mod AC Horsens.

Hvis Esbjerg skal undgå nedrykning fra 3F Superligaen, har holdet næppe råd til at tabe flere kampe.

Det mener klubbens cheftræner, Troels Bech, efter tirsdagens 2-2-kamp mod AC Horsens i 3F Superligaen.

- Jeg kan jo regne ud, at når der kun er fire kampe tilbage, er der en virkelig stor omkostning ved ikke at vinde dem. Hvis man taber bare én, er det jo allerede ganske besværligt.

- Jeg kan ikke se en ud af de næste fire kampe, vi må tabe, siger Troels Bech.

Esbjerg er med fire kampe tilbage to point efter Hobro, som ligger på tredjepladsen i nedrykningspulje 2.

De to hold mangler at møde hinanden to gange, så Esbjerg har stadig holdets skæbne i egne hænder.

Troels Bech mener dog, at Esbjerg står dårligst i forhold til at undgå nedrykning.

- Vi ligger desværre sidst, så derfor står vi dårligst. Men jeg synes også, der er noget i live hos os, siger han.

Ifølge holdets midterforsvarer Søren Reese er det vigtigt, at Esbjerg stadig kan afgøre sagerne selv.

- Det, vi hele tiden har snakket om internt, er, at vi vil have det i egne hænder til sidst. Nu har vi to kampe mod Hobro, og så er det op til os selv, om vi vil overhale dem, siger han.

På grund af Esbjergs dårlige resultater i denne sæson mener han, at spillerne skal være tilfredse med, at de stadig kan nå at undgå nedrykning.

- Qua vores sæson skal vi nok være ret tilfredse med, at vi har det i egne hænder. Så kan det starte søndag med en sejr over Hobro. Så kan Hobro nok også blive lidt bange, hvis vi kommer bagfra, siger han.

Han er overbevist om, at han og de andre Esbjerg-spillere kan undgå nedrykning.

- Hvis ikke jeg troede på det, havde jeg bedt Troels om at sætte mig på bænken. Vi har 100 procent troen på det, siger Søren Reese.

/ritzau/