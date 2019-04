Da Troels Bech ved årsskiftet stoppede i Brøndby IF, var det planen at den tidligere sportsdirektør ville flytte til Italien med konen.

Det fortalte han dengang i et interview.

Knap fem måneder senere er planerne om en kursusvirksomhed i det italienske skrottet. I stedet skal Troels Bechs tid bruges på noget helt andet.

»Vi ændrer planerne. Vi har aflyst at flytte til Italien for nu. I stedet rejser hele vores familie jorden rundt i et år startende fra sommeren,« skriver Troels Bech på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram #adventure - #familyontour Change of plans: moving to Italy has been cancelled for now; instead our family will be #travellingthroughtheworld for a year starting this summer #rejsemedbørn In cooperation with #kilroy we now booked the first 176 flights taking us to the #americas, #galapagos, #newzealand and #thailand from July to #newyearseve2019 The second part of the trip will be planned at a later stage.@nillebech @tobiaszachariassen @astazbech @oscar_abel @bertram_abel @gustavbechabel @hampus.bech @bechsylvester Et opslag delt af Troels Bech (@troels_bech) den 20. Apr, 2019 kl. 11.37 PDT

Den tidligere træner og sportsdirektør får masser at se til, når han bytter Danmark ud med lande som USA, Equador, Galapagos, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, New Zealand og Thailand. Og han har allerede booket de første 176 flyrejser.

Selv har han nemlig fem børn, mens hustruen Nille Bech har tre. Hvor mange af dem, der skal med ud at rejse vides dog ikke - han har tidligere sagt, at de selv har muligheden for at sige ja til at tage med eller blive hjemme hos den anden forælder - dengang dog om det italienske eventyr.

Vis dette opslag på Instagram Making new friends.... thank you #neymar #neymarjr #tiagoxuxa #psg #neymar_jr Et opslag delt af Troels Bech (@troels_bech) den 7. Apr, 2019 kl. 2.37 PDT

Siden Troels Bech stoppede i Brøndby har han haft rigeligt travlt med at rejse. Han og familien har blandt andet været i Paris, hvor de mødte både Neymar og Dani Alves.

Han har også været på besøg hos den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard i Firenze.