Det er de færreste, der er i tvivl om, hvad Christian Eriksen kan med en fodbold.

I et stort portræt af Tottenham-spilleren på Kanal 5 forud for landskampen mod Schweiz åbnede den danke landsholdsstjerne op om den mere personlige Christian Eriksen. Både om sin barndom, om fodbolden og ikke mindst om at blive far.

»Sabrina kommer ind og siger 'jeg tror, jeg er gravid', og jeg tror ikke på det. De der tests, dem tror jeg simpelthen ikke på,« fortæller Chrstian Eriksen.

Det handler selvfølgelig om dengang, Eriksen og hans kæreste Sabrina fandt ud af, at de skulle være forældre.

Christian Eriksen under det danske fodboldlandsholds pressemøde på Hotel Oberwaid i St. Gallen i Schweiz, fredag den 22. marts 2019.

Og den var god nok. Christian Eriksen skulle være far, og hos lægen fik både han og kæresten bekræftet den gode nyhed.

»Så begynder det sådan at gå lidt op for en. Men jeg viser jo aldrig rigtig 'over joy' af nogen art, så Sabrina var sådan 'har du slet ikke noget at sige?'. Og jeg var jo glad, men jeg var også skræmt på en eller anden måde,« fortæller Christian Eriksen.

Når man hedder Christian Eriksen og skal have er barn, så går det ikke ubemærket hen. Snarere tværtimod, og den store interesse, der var for Eriksens og kærestens kommende barn, kom også meget bag på danskeren.

»Jeg fik jo mails fra alle mulige, der ville hjælpe, 'prøv det her, og prøv det her', forskellige jordemødre, der lige pludselig også skrev,« fortæller Eriksen og referere til den periode, hvor kæresten Sabrina var gået over tid.

Og mens de bare kunne vente på, at sønnen Alfred ville komme til verden, fik parret masser af gode råd til, hvordan de selv kunne sætte skub i tingene.

»DBU fik også nogle mails med ting, der var godt - ja, hvad var det, det var... hindbær-te, ananas og mere sex,« fortæller Eriksen med et smil på læben.

Heldigvis kom sønnen til verden i god behold, men om Eriksens søn også arver sin fars talent for fodbold, det vil kun tiden vise.

Øverst i artiklen kan du se det store indslag fra Kanal 5 med Christian Eriksen.