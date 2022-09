Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Christian Eriksen har inspireret mig til at komme tilbage. Hvis ikke han havde gjort det comeback, han endte med, så havde jeg nok heller ikke. Jeg havde behov for at se en anden gøre det for at være i stand til at presse mig selv til også at gøre det.«

Ordene kommer fra fodboldspilleren Charlie Wyke, og du kan formentlig godt fornemme, hvad han taler om.

For den 29-årige Wigan-spiller led den samme voldsomme skæbne som landsholdsstjernen, der pludselig faldt om og var tæt på at miste livet.

Nu fortæller han om oplevelsen og om, hvordan en dansk helt har inspireret ham til at tro på, at et comeback til fodbolden kunne lade sig gøre. Det gør han til Sky Sports. Du kan se en video af ham og den pacemaker, han har fået indopereret, nederst i artiklen.

Sådan så det ud, da Christian Eriksen faldt om på græstæppet i Parken under EM-kampen mod Finland, 12. juni 2021. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Sådan så det ud, da Christian Eriksen faldt om på græstæppet i Parken under EM-kampen mod Finland, 12. juni 2021. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Wyke faldt selv om under en Wigan-træning i fjor. Hvad der formentlig reddede hans liv, var, at hans træner få uger forinden havde fået et førstehjælpskursus.

For Leam Richardson var lynhurtigt over ham med hjertemassage og fik genoplivet ham. Og selvom Wyke troede, at det var umuligt, gjorde han faktisk comeback til fodbolden igen.

Det skete 20. august mod Birmingham City, hvor han fik 20 minutter på banen, og hans læge og hans far begge brød i gråd.

»Det var den mest uhyggelige dag i mit liv. Jeg trænede helt normalt, og så pludselig vågnede jeg op på jorden med mine ærmer klippet af og fem stabsmedlemmer, der kiggede på mig. Jeg havde ingen idé om, hvad der var sket,« siger Charlie Wyke, der husker, at han bevægede sig hen mod sin træner for at sige, at han var ved at falde om.

Men han kunne ikke fremstamme ordene.

Efter den episode var han overbevist om, at karrieren var ovre. Få måneder forinden havde han set Eriksen falde om og havde tænkt, at man godt nok skulle være uheldig for at falde om.

Men kort efter blev det hans tur.