Hun er en kæmpe profil i Bundesliga-klubben VfL Wolfsburg.

Ikke desto mindre overvejer fodboldspilleren Pernille Harder inden for en overskuelig fremtid at søge nye græsgange.

»Jeg trives godt dernede, jeg har vundet en masse titler og har udviklet mig meget. Men min kontrakt udløber om halvandet år, og jeg vil selvfølgelig gerne ud at opleve et nyt land og en ny liga,« siger Pernille Harder, der umiddelbart svarer bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt klubskiftet kommer i sommeren 2021, når den igangværende aftale med tyskerne udløber.

»Ja, det tror jeg. Men hvor jeg skal spille videre, er ikke besluttet. Det kommer an på, hvad der til den tid ser interessant ud,« siger Pernille Harder.

Pernille Harder kysser sin svenske kæreste, Magdalena Eriksson. Foto: VALERY HACHE Vis mere Pernille Harder kysser sin svenske kæreste, Magdalena Eriksson. Foto: VALERY HACHE

Kvindernes fodbold-EM 2021 Det danske kvindelandshold i fodbold deltager i øjeblikket i kvalifikationsturneringen til EM 2021.

Tirsdag møder landstræner Lars Søndergaards tropper Georgien på hjemmebane i Viborg.

Mens Danmark i sine første fire kampe har erobret maksimum 12 point, er georgierne løbet ind i lutter nederlag.

EM-slutrunden spilles 11. juli til 1. august 2021 i England.

De ni gruppevindere samt tre bedste toere kvalificerer sig direkte til slutrunden, der endvidere får deltagelse af de engelske værter samt vindere af tre playoff-kampe mellem de seks pulje-toere.

Chelsea FC er et godt bud, eftersom hendes svenske kæreste, Magdalena Eriksson, er på kontrakt i London-klubben.

»Der er mange ligaer, der har udviklet sig meget. Så der er mange muligheder, og lige nu kan jeg ikke pege på et sted, jeg finder mere spændende end et andet,« siger Pernille Harder.

B.T. møder hende til en snak i Viborg forud for det danske kvindelandsholds kamp i EM-kvalifikationen mod Georgien.

Humøret er højt. Og det er hendes optimisme forud for tirsdag aftens opgave også.

Danmarks Pernille Harder (C) i EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Malta på Energi Viborg Arena, 29. august 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Pernille Harder (C) i EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Malta på Energi Viborg Arena, 29. august 2019. Foto: Henning Bagger

»Det er en kamp, vi helt klart skal ud at vinde. Med sejre i vores første fire kampe i EM-kvalifikationens gruppespil synes jeg, at vi er kommet godt fra land. Selvom resultaterne i foråret ikke var med os, synes jeg, at vi har spillet god fodbold,« siger Pernille Harder.

Hun lægger ikke skjul på, at målet er kvalifikation til EM-slutrunden i England i sommeren 2021.

»Den opgave skal vi helt sikkert sikre os adgangsbillet til. Ærlig talt var det ikke særligt spændende blot at kunne se til fra sidelinjen, da der i sommer blev spillet VM,« siger Pernille Harder.

Senere på ugen fylder hun 27 år.

Pernille Harder, til højre, i duel med Sara Thrige under et træningspas i Viborg forud for tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pernille Harder, til højre, i duel med Sara Thrige under et træningspas i Viborg forud for tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien. Foto: Bo Amstrup

»Jeg spiller videre på landsholdet, indtil jeg ikke har lyst mere. Men der skal nok gå lang tid. Jeg har stadig masser af fodboldglæde,« siger Pernille Harder, der erklærer sig enig med landstræner Lars Søndergaard i, at vilkårene for at spille på kvindelandsholdet skal forbedres.

»Hvis vi fremadrettet skal kunne give de bedste nationer kamp til stregen og opfylde de høje mål, som DBU har sat, er det bydende nødvendigt, at vores forhold skal optimeres,« siger Pernille Harder.

Hun mener, at forholdene kan forbedres på især tre områder:

»Landsholdstruppen skal øges. Lederstaben skal have tilknyttet nogle analytikere. Og hertil kommer, at rejsetiden skal mindskes. Skal man kunne toppræstere, nytter det ikke, at man forud for en kamp skal ud på en 20 timer lang tur.«

Pernille Harder med sit trofæ for prisen som 'Årets bedste kvindelige fodboldspiller' ved DR's store sportshow 'Sport 2018' i Boxen i Herning, lørdag 5. januar 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Pernille Harder med sit trofæ for prisen som 'Årets bedste kvindelige fodboldspiller' ved DR's store sportshow 'Sport 2018' i Boxen i Herning, lørdag 5. januar 2019. Foto: Henning Bagger

Pernille Harder mener, at landsholdsspillerne fortjener den ekstra opmærksomhed, som efterlyses.

»Sammenlignet med herrelandsholdet synes jeg ikke, at der skal være forskelsbehandling. Men hvis vi ikke får de samme vilkår, kan man heller ikke forvente det samme af os. Og der sættes jo rigtig høje mål omkring os, eftersom vi ikke blot skal kvalificere os til EM- og VM-slutrunderne, men også gerne vinde medaljer,« siger Pernille Harder.

For andet år i træk er hun blandt de 20 nominerede spillere til den prestigefyldte Ballon d'Or-pris.

»Det er jeg selvfølgelig stolt over at være på trods af, at jeg i sommer ikke var med ved VM. Det må betyde, at dem, der har placeret mig på listen, synes, jeg er en god fodboldspiller. Jeg forestiller mig dog ikke, at det bliver mig, der løber med trofæet. Mon ikke det ender i hænderne på Megan Rapinoe (amerikansk landsholdsspiller, red.),« lyder Pernille Harders slutreplik.