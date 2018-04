Statistiksiden Whoscored.com har placeret den danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen på årets dårligste hold.

27-årige Mathias 'Zanka' Jørgensen bliver kritiseret for at lave for mange frispark og være svag i hovedstødsdueller.

Statistiksiden har lavet deres bedømmelser på baggrund af statistikmålinger af hver enkelt spiller i Premier League.

Den danske landsholdsspiller skiftede i sommer fra FC København til Huddersfield Town, som lige var rykket op til den bedste engelske fodboldliga.

Det er blevet til i alt 32 optrædener i Premier League og to i pokalturneringen. Han har ikke scoret nogen mål, men har til gengæld lavet to assists. Derudover har han fået fem gule og ingen røde kort i denne sæson.

Alt er dog ikke negativt. Ifølge statistiksiden er Mathias 'Zanka' god til at opsnappe bolden fra modstanderne. Men det var tydeligvis ikke nok til at undgå at komme på årets dårligste hold.

Huddersfield Town ligger nummer 15 i ligaen med syv point ned til nedrykningsstregen. Klubben har lukket 54 mål ind. Det er det dobbelte antal mål, som klubben selv har scoret - altså 27 mål.

For nylig kom en anden dansker på årets hold - dog i et mere positivt lys. Det var landsholdsstjernen Christian Eriksen, som blev valgt til årets bedste hold i Premier League af fagforeningen The Professional Footballers Association (PFA).