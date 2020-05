Det kommer til at tage noget tid, men Christian Eriksen skal nok blive en succes i Inter.

Sådan lyder budskabet nu fra Inter-spilleren Borja Valero.

Christian Eriksen har været udsat for en del kritik siden skiftet til Inter, hvor han ikke har sat det spillemæssige aftryk, som fansene havde håbet på.

Men Valero fastslår, at det er helt naturligt, at den danske stjerne skal bruge noget tid på at falde til i de nye omgivelser.

»Eriksen ankom midt i sæsonen (i januar, red.). Han havde spillet for Tottenham ugen før, og ugen efter skiftede han både liga, land, sprog og træning. Det er ikke nemt,« siger Borja Valero til La Gazzetta dello Sport

»Stoppet (corona-nedlukningen, red.) kom lige præcis, hvor han var ved at nå sin form. Han har alle muligheder for at blive en succes i Inter. Han har bare brug for tid,« fortsætter den spanske midtbanespiller, der selv har spillet i Milano-klubben siden 2017.

Det er dog ikke alle, der er lige så fortrøstningsfulde omkring Christian Eriksens skifte til Inter.

Flere eksperter har kritiseret den danske stjerne – blandt andet Inter-legenden Luis Suárez Miramontes, som har været træner i klubben hele tre gange.

Han har tidligere gjort det klar overfor Tuttomercatoweb, at et stjerneindkøb som Eriksen burde kunne gøre en øjeblikkelig forskel.

»Hvis man er god, er man god. Det ser ud til, at han mangler lidt karakter og aggression.«

»Der er ikke brug for sådan en type spiller i Inter. Jeg håber, jeg tager fejl, men indtil videre har han skuffet mange Nerazzurri-fans (Inter-fans, red.),« sagde Luis Suárez Miramontes, der selv blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 1964, i april i et interview med Tuttomercatowebi.

Christian Eriksen skiftede til Inter i januar, hvor italienerne betalte Tottenham cirka 150 millioner kroner for den danske midtbanespiller.