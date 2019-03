Peter Sørensen led sit første nederlag fredag, da Hobro tabte 1-2 hjemme mod skrækmodstanderen fra FCM.

Hobro var på vej mod et flot point, men måtte se FC Midtjylland snuppe en 2-1-sejr efter et sent sejrsmål af Mayron George i fredagens superligakamp.

Hobro-kanten Edgar Babayan havde ellers udlignet brasilianske Evanders langskudsmål kort inde i anden halvleg.

Desværre for Hobro scorede midtjyderne endnu engang ti minutter før tid, og derfor led Peter Sørensen sit første nederlag som Hobro-træner.

Sørensen blåstempler dog sin start som Hobro-chef, hvor holdet under hans ledelse har hentet fire point i tre svære kampe mod Esbjerg, AaB og nu FCM.

- Det er mere end godkendt. Vi er nødt til at kæmpe om de point, der er i spil, uanset hvad modstanderen hedder, siger Sørensen.

Resultaterne har flyttet Hobro væk fra Superligaens sidsteplads, og med de takter holdet har vist, er træneren fortrøstningsfuld i forhold til overlevelse

- Vi tabte marginalt mod FCM, vi vandt over Esbjerg og fik et point ude mod AaB. Det skaber grobund for mere, og forsætter vi, så skal vi nok trække det længste strå i forhold til overlevelse, siger Sørensen.

Hobro-målmand Jesper Rask kunne være blevet den store helt fredag aften, da han med flere store redninger var ved at skaffe point til Hobro.

Han måtte dog lade sig passere til sidst, og det irriterer keeperen mere end den gode præstation glæder.

- Det er selvfølgelig irriterende at stå uden point, når vi kun var bagud med et mål ved pausen, og vi spillede vores chance, som vi gjorde i anden halvleg.

- Min præstation var ligegyldig, når vi endte uden point, siger Rask.

Hobro står overfor en nærmest umulig opgave i sidste spillerunde inden slutspillet, hvor holdet skal møde FC København i Parken.

/ritzau/