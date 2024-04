FC Københavns gulddrømme led et kæmpe knæk, da Sean Klaiber og Brøndby IF stjal de tre point i overtiden i mandagens påskederby.

Men selv om de forsvarende mestre i øjeblikket er fem point efter Brøndby IF, er københavnerne stadig favoritter til at stå med guldmedaljerne om halsen den 26. maj.

Det mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge, der her tager temperaturen på guldfavoritterne efter Superligaens 23. runde.

B.T.s GULDBAROMETER

»Kære Brøndby-fans. Inden I korsfæster – lad mig lige forklare: FC København er i min optik altid storfavoritter til at løfte DM-pokalen sidst i maj.«

»Og de er – i mine øjne! – stadig favoritter. Ikke storfavoritter – men favoritter. Det er jo ikke et FC København-hold i dyb spillemæssig krise, vi oplever. Og jeg tror, at den enorme mængde erfaring og vinderkultur, der findes i FC København-truppen, kan blive afgørende – især i et slutspilsformat, hvor der er så mange kogepladekampe.«

»Men der er ikke råd til flere fuck-ups – guldprocenten vil i så fald rasle ned i næste uge!«

Jacob Neestrup, FCK's cheftræner, led mandag endnu et nederlag med sine forsvarende guldvindere. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Jacob Neestrup, FCK's cheftræner, led mandag endnu et nederlag med sine forsvarende guldvindere. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg gætter på, at man inde i Brøndby-omklædningsrummet er glade for, at vi endnu ikke lægger et kæmpe guldpres på deres skuldre. På den måde minder det meget om deres seneste mesterskabstriumf, hvor fodboldens kloge-Åger først hoppede med på BIF-toget til allersidst.«

»Jeg skal se det her Brøndby-hold præstere i de kampe, hvor de har alt er tabe. Som eksempelvis hjemmekampen mod Silkeborg i den kommende runde. For det er denne svære psykologiske opgave, der oftest afgør, hvor guldet lander. Der er mange i Brøndby-truppen, der aldrig har prøvet at vinde noget – og hvordan håndterer de pludselig det pres, der venter i en kamp, hvor de kun kan fejle? Løser de den opgave, er de guldfavoritter i næste uge.«

»Det har set så stabilt ud. Især hjemme i Herning, hvor bundniveauet har været mesterligt. Derfor havde jeg også kæmpe fidus til FC Midtjylland inden starten på dette slutspil – og derfor er mandagens 2-3-nederlag hjemme mod FCN også en kæmpe maveplasker. Især for guldprocenterne.«

»Og jeg tror, at den uppercut har ramt midtjyderne ekstremt hårdt – og jeg er i tvivl om, hvorvidt de kan nå at rejse sig inden det vanvittige program, der venter i de næste tre runder: AGF ude, FCK hjemme og Brøndby ude.«

»De midtjyske ulve er lige nu degraderet til guldoutsidere i mine øjne – selvom der kun er to point op til førstepladsen.«