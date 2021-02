Med nederlaget til Chelsea har José Mourinho for første gang i sin karriere tabt to ligahjemmekampe i træk.

Tottenham-manager José Mourinho kan stadig få øje på holdånden i sin trup på trods af en stime af dårlige resultater.

Det siger portugiseren i kølvandet på torsdagens 0-1-nederlag til Chelsea i Premier League.

- Jeg så en samhørighed. Det er ikke nemt at se samhørighed med dårlige resultater, nederlag, vanskeligheder og skader, siger han ifølge det britiske nyhedsbureau PA.

- Det er meget nemt at udvise sammenhold, når du er oppe i skyerne og vinder kampe, og når alt er fantastisk.

- I vanskelige tider er det sværere at se den samhørighed, men jeg så den i anden halvleg. Ingen tvivl om det, siger han.

I midten af december lå Tottenham øverst i tabellen, men siden holdet tabte til Liverpool på Anfield den 16. december, har Spurs tabt fem ud af deres næste ni kampe.

Herunder har Tottenham tabt tre kampe i træk for første gang siden 2012.

Og med torsdagens nederlag har José Mourinho for første gang nogensinde i sin managerkarriere prøvet at tabe to ligahjemmekampe i streg.

Tottenham er plaget af skader. Holdet mangler især stjerneangriberen Harry Kane samt Giovani Lo Celso og Dele Alli.

Derfor er det da heller ikke overraskende, at målene udeblev, mener Mourinho.

- Harry Kane betyder noget for vores angrebsspil, Giovani Lo Celso betyder noget for vores angrebsspil, og Dele Alli betyder noget for os, siger han ifølge PA.

Tottenham ligger nu nummer otte i Premier League med 33 point efter 21 kampe. Chelsea ligger nummer seks med 36 point efter 22 kampe.

/ritzau/