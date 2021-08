Krisens vinde blæser over AGF, som er kommet elendigt fra land i Superligaen.

Men løsningen er ikke at fyre træner David Nielsen, som ellers blot har sikret aarhusianerne to point i sæsonens første seks kampe. Det mener panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM'.

»De skal ikke fyre ham uanset hvad. Han er den rette mand for AGF, også på længere sigt. Det ville være en fejl. Han har før været i modvind med AGF, men han vendte det. Han bidrager med meget,« siger Kris Stadsgaard, tidligere professionel fodboldspiller, i denne uges udgave af B.T.s ugentlige podcast om fodbold.

Foruden den pauvre pointhøst i Superligaen, hvor AGF ligger næstsidst, er 'De Hviiie' tidligere på sommeren på ydmygende vis blevet ekspederet ud af kvalifikationen til Conference League af upåagtede Larne FC.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Alligevel er det ikke nok til, at træner David Nielsen skal stå til ansvar med en fyring.

Dertil bør AGF-træneren efter de to seneste gode sæsoner i spidsen for klubben have så meget goodwill, at der må findes andre løsninger til at løse problemerne, mener også fodboldekspert Morten Glinvad.

»Det har været lidt panisk fra David Nielsens side med formationsskifter her i sæsonstarten, og han har sat ord på, at der er spillere, der ikke har leveret, men det ville ærgre mig helt vildt, hvis hans AGF-tid slutter med en fyring. Det ville være uværdigt. Han er den største træner, klubben har haft i dette årtusinde. Han har løftet dem op i toppen. Det har ingen andre præsteret i mange år,« siger Morten Glinvad i 'Fodbold FM'.

Han kaster sig ud i en forklaring på AGFs nedtur, som kommer efter to sæsoner, hvor klubben sluttede på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

»Det er en form for sneboldeffekt: De har mistet en vigtig assistenttræner, dernæst er det sportschefen, de mister, så sælger de nogle vigtige profiler, og derefter bliver deres topscorer skadet op til sæsonstarten. Det er store personligheder. Derefter ryger de pinlig vis ud af Europa. Alle de her ting har forstørret hinanden, og det vokser sig bare større, når det sker i en stor klub som AGF,« siger Morten Glinvad.

'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Vært er Steffen Gronemann. Følg 'Fodbold FM' på Facebook og på Twitter. Lyt med herunder.