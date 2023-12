Frederik Alves kalder Brøndbys præstation for 'pivelendig' på trods af 4-0-sejren over Hvidovre.

Selv om resultatet fortæller en anden historie, så er præstationen mod Hvidovre ikke noget, der spreder glæde hos Brøndby.

Spillet haltede især i første halvleg, hvor Hvidovre formåede at fremtvinge store Brøndby-fejl, men hjemmeholdet kunne alligevel gå til pause med en 3-0-føring.

Efter kampen var Brøndbys midtstopper Frederik Alves også meget klar i spyttet. Det var slet ikke godt nok.

- Jeg synes, vi spillede ringe. Jeg er bare glad for, at vi kan spille dårligt og få et rigtig godt resultat med os.

- Der var mange fejlafleveringer, og vi kunne ikke rigtig spille fodbold. Det var meget, meget sløset på bolden.

- Hvidovre lagde et ganske fint pres på os, men vi manglede virkelig kvalitet på bolden. Det var ikke fordi, banen var svær at spille på, det var bare os, der var pivelendige.

- Anden halvleg var bedre end den første, hvor vi lige skulle i gang, og det var også det, der fyldte meget i pausen, siger Frederik Alves.

Brøndby-træner Jesper Sørensen synes ikke, det var "pivelendigt", men han er enig i, at der var mange ting, der kunne gøres bedre.

- Jeg tror, han (Frederik Alves, red.) taler mere om sig selv, siger Jesper Sørensen med et grin og fortsætter:

- For mig spillede vi ikke samtidigt i første halvleg. Én arbejdede, mens én stod stille. Vi var enormt sløsede i starten af kampen, og Hvidovre havde fem hjørnespark i kampen, der faldt inden for de første otte minutter.

- Vi kom lidt for selvtilfredse og lidt for arrogante ud. Sean Klaiber spillede fantastisk i sidste uge, og han kom ud og lavede nogle dumme fejl.

- Så var det som om, vi kom ind i kampen, og vi fik bedre styr på det og bedre flow i spillet. Vi holdt for meget i bremsen i perioder, hvor vi skulle have spillet simpelt og fremad, og det blev heldigvis bedre undervejs, siger Brøndby-træneren.

I Hvidovre-lejren er man godt tilfreds med starten af kampen men samtidigt skuffet over spillet i anden halvleg.

- Jeg synes, vi startede godt ud, men det var som om, at vi blev bange for at spille efter det første mål.

- Der var egentlig plads nok, og vi fandt rummene og spillede meget godt, men så blev vi bange, og så prøvede vi at spille den op, hvor vi bare fik den lige i hovedet igen.

- Vi lavede for mange fejl, og anden halvleg var dårlig. Det er det med at være bange for at få bolden og gøre sig til, så er det svært, siger Hvidovre-midtstopper Daniel Stenderup.

Sejren sendte Brøndby op på en foreløbig førsteplads i Superligaen, mens Hvidovre overvintrer på sidstepladsen.

/ritzau/