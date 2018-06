Den danske VM-trup er nu reduceret til 22 mand, efter det står klart, at William Kvist ikke vender tilbage efter et sammenstød mod Peru lørdag aften.

Midtbanespilleren har ifølge Åge Hareide fået en ribbensskade og bliver sendt hjem til Danmark. En nyhed, som i den grad ærgrer holdkammeraterne.

Den danske keeper Kasper Schmeichel fortæller til DR Sporten, at han ved, hvor meget William Kvist har knoklet for VM, og at han føler meget med ham.

William Kvist modtog behandling på banen men måtte lade sig udskifte. Foto: Gregorio Borgia Vis mere William Kvist modtog behandling på banen men måtte lade sig udskifte. Foto: Gregorio Borgia

Målmanden fortæller, at flere fra truppen efter lørdagens kamp har været i kontakt med William Kvist.

»Vi har skrevet til ham, lidt af hvert. Hvad skal man egentlig sige? Det er bare en meget ærgerlig situation, og vi er i den svære situation, at vi er bare nødt til at tænke videre. Vi bliver nødt til at tænke på holdet og det store billede,« siger en lidt trist Kasper Schmeichel.

Han ved ikke, præcis hvordan det står til med William Kvist.

»Jeg skal ikke kunne sige, hvordan han har det, men hvis det var mig, ville jeg ikke have det særlig godt,« siger Kasper Schmeichel, der beskriver William Kvist som en spiller, som er en stor del af landsholdet både på og uden for banen.

William Kvist har pådraget sig en ribbensskade og rejser hjem til Danmark. Alle på og omkring holdet ønsker William rigtig god bedring. Vi håber snart at se dig tilbage på banen. #ForDanmark⁠ ⁠ #WorldCup⁠ ⁠ Et opslag delt af Herrelandsholdet (@landsholdet) den 17. Jun, 2018 kl. 7.15 PDT

Også Henrik Dalsgaard er ked af, at William Kvist nu bliver sendt hjem til Danmark, og han lægger over for DR Sporten ikke skjul på, at han føler meget med midtbanespilleren, der blot nåede at få 35 minutter i slutrundens første kamp, som Danmark vandt med 1-0.

William Kvist blev båret fra kampen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist blev båret fra kampen. Foto: Liselotte Sabroe

Meldingen om William Kvists skade har dog efterfølgende fyldt lidt.

»Det tager selvfølgelig lige toppen af glæden, men samtidig er det så stor en sejr for os, at den også skal have lov at blive fejret uanset hvad,« siger Henrik Dalsgaard til DR Sporten.

William Kvist har været en af nøglespillerne under Åge Hareide, som nu må finde et alternativ. Da FCK-spilleren blev skiftet ud lørdag aften, var det Lasse Schöne, der blev skiftet ind i stedet for.