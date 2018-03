Manchester Uniteds manager, José Mourinho, var i trist humør, da hans hold tirsdag røg ud af Champions League takket være et nederlag i ottendedelsfinalens returkamp på 1-2 mod FC Sevilla fra Spanien.

»Jeg vidste, at det første mål i kampen ville blive meget afgørende. Ikke kun på grund af den første kamp, men også på grund af selve returopgørets natur,« sagde José Mourinho efter kampen ifølge BBC.

Den første kamp i Sevilla var sluttet 0-0, så da gæsterne kom foran i anden halvleg, havde de fordelen af at have scoret et udebanemål, som er det, der er afgørendei tilfælde af uafgjort.

»Vi prøvede at være aggressive fra første minut. Men vi scorede ikke, og Sevilla var gode til at holde fast i bolden. De kontrollerede kampen godt,« sagde José Mourinho.

»Vi havde gode chancer for at score, men så scorede de i stedet, og så blev det en anden kamp. Deres andet mål gjorde opgaven umulig,« sade portugiseren med henvisning til, at Wissam Ben Yedder bragte FC Sevilla på 2-0, inden det lykkedes for Romelu Lukaku at reducere for hjemmeholdet.

»Vi havde gode perioder i kampen. Man kan ikke sige, vi kontrollerede den. Men jeg synes ikke, at der var noget i vejen med mine spilleres indstilling,« sagde José Mourinho og tilføjede, at han nu ser frem til lørdagens kamp i FA Cup'en mod Brighton. Den engelske pokalturnering er nu realistisk set den eneste mulighed for Manchester United til at opnå et trofæ i denne sæson.

»Vi må videre. Der er en ny kamp lørdag. Jeg er glad for, at spillerne ikke gemmer deres ærgrelse. Men der er ikke tid til at være alt for ked af det.«