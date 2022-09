Lyt til artiklen

Det var frygtelige scener, der udspillede sig fredag i Chile.

Under dagens træning på stadionet Estadio Monumental David Arellano, hvor klubben Colo-Colo-hører til, var der nemlig mødt flere tusinde tilhængere op forud for søndagens storkamp mod Universidad Católica i den hjemlige liga.

Men træningen nåede aldrig at blive fuldført, for kort inde i træningspasset opstod der et chokerende syn på tribunen med de mange fremmødte fans.

Her kollapsede et tag lige pludselig på grund af det enorme tryk fra menneskemængden. Du kan se en video af den voldsomme episode nederst i artiklen.

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om dødsfald i forbindelse med ulykken.

Men det lokale medie BioBioChile melder, at der er flere tilskadekomne, hvoraf flere af dem er kørt på hospitalet.

Én af dem, der så det hele ske, er klubbens tidligere præsident, Edmundo Valladares.

»Vi så det på afstand, og vi vil nu forsøge at finde ud af, hvad der er sket og se, om der er brug for yderligere hjælp,« sagde han til Radio Bío Bío umiddelbart efter ulykken.

Colo-Colo-spillerne forlod træningsbanen kort efter ulykken.