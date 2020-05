En tredje spiller er smittet med coronavirus i Brighton, netop som Premier League overvejer en genstart.

En tredje spiller fra Brightons førstehold er testet positiv for coronavirus, bekræfter Premier League-klubbens direktør, Paul Barber.

Tidligere er to andre Brighton-spillere testet positive i marts og april, så der har indtil videre været et tilfælde i hver af de seneste tre måneder.

Det seneste smittetilfælde kommer på et skidt tidspunkt, eftersom Premier League planlægger at genoptage den suspenderede sæson.

Klubberne skal mødes mandag for at diskutere "Projekt Genstart", som omhandler en mulig genoptagelse af kampe i juni, når der er grønt lys fra regeringen.

Der resterer 92 kampe af den bedste engelske række, og planen er at spille dem for lukkede døre på neutrale baner.

- Det er bekymrende. Uheldigvis har vi lørdag fået en tredje spiller testet positiv, siger Barber til Sky Sports søndag og tilføjer:

- Så til trods for alle vores forholdsregler, som vi har taget over de seneste uger, hvor spillerne ikke har været involveret i træning af betydning, så blev vi alligevel ramt af en spiller, der testede positiv for virusset.

Tidligere har Manchester City-stjernen Sergio Agüero og Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger luftet deres utryghed ved at spille fodbold midt i coronapandemien.

Sådan er det også i Brighton.

- Der er bekymring, og jeg mener, at det er naturligt, at alle klubber har den slags bekymringer.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at der er styr på protokollerne, og at de er sikre, så vi kan mindske risikoen for smitte, så meget vi kan, siger Barber.

Brighton er en af de klubber, der er modstandere af idéen om at fuldføre sæsonen på andre klubbers baner.

Barber har tidligere sagt, at ud fra et retfærdighedssynspunkt vil det være forkert at spille på neutrale baner.

Brighton er nummer 15 af de 20 klubber i Premier League, men kun med to points afstand til nedrykningspladserne.

Bundklubben mangler at spille fem hjemmekampe, der inkluderer besøg af blandt andet Manchester United, Liverpool, Manchester City og Arsenal.

/ritzau/