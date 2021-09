Danmark er stadig ubesejret i VM-kvalifikationen, og Mikkel Damsgaard fortsætter i samme verdensklassestil som ved EM.

I fjerde kamp kom point nummer ni, 10 og 11 hjem med en 2-0-sejr over Skotland på mål af Daniel Wass og Joakim Mæhle.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra sejren i Parken.

Hvis du ikke er i VM-stemning med halvandet år til turneringen i Qatar, så er det da dejligt, at Mikkel Damsgaards chip til Joakim Mæhle havde en snert af samme genialitet som ved VM i 1998. Dengang Michael Laudrup orkestrerede Ebbe Sands første landsholdsmål i Frankrig.

Scoringen havde alt. Andreas Skov Olsen begyndte showet fra sin kant med driblinger, lod så Joakim Mæhle vise sig frem med en aflevering bagom støttebenet, inden Atalanta-spilleren gennem to skotter igen modtog kuglen fra fantastiske Mikkel Damsgaard. Bolden blev selvfølgelig smækket i kassen efter en brysttæmning. En sand Ebbe... ja, Sand-scoring. Det var smukt, og vi er forelsket i Mikkel Damsgaard som Michael Laudrup.

Skaderne og sygdom er nærmest væltet ind over Kasper Hjulmands landshold med afbud fra Jannik Vestergaard, Martin Braithwaite, Nicolai Boilesen, Philip Billing, Andreas Cornelius, og Rasmus Falk. Men det havde ikke den mindste påvirkning på Danmark i topkampen i gruppe F, hvor Danmark med den sikre sejr har taget et stort skridt på vejen til VM.

Der er allerede slået et hul på fem point ned til nummer to i gruppen, Israel, og inden for den næste uges tid kan Danmark sagtens tænkes at skulle bestille flybilletter og hotel i det omdiskuterede Qatar, hvor slutrunden afholdes. Næste kamp hedder Færøerne ude, inden Israel, der blev banket af Hjulmands hold med 2-0 i den første kamp på udebane, så venter i Parken. Det kunne godt betyde seks point mere i banken.



De suveræne resultater kan bliver guld værd for Kasper Hjulmand, der som træner kan bruge de resterende kampe til at prøve sine idéer af uden at skulle skele alt for meget til resultater. Men først venter Færøerne på lørdag.