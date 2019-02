Brøndby IF er klar til semifinalen i Sydbank Pokalen.

På udebane vandt cheftræner Martin Retovs tropper 1-0 over Vendsyssel FF.

1. Mensah kan endnu

Ni måneder efter han mod AaB i sidste sæson pådrog sig en slem knæskade, var dansk-ghaneseren Kevin Mensah i pokalkvartfinalen mod Vendsyssel FF tilbage i Brøndby IF's startopstilling. Og det tør nok siges, at han greb chancen. Således scorede han til 1-0 efter en halv times spil. Men det var ikke kun som målscorer, han gjorde sig positivt bemærket. Han gjorde det også fint på højre back-positionen, hvor han havde skubbet Jens Martin Gammelby ud på bænken.

2. Vendsyssel mangler dommertække

Det kan ikke påstås, at Vendsyssel FF har dommertække. Set fra sidelinien snød dommer Michael Tykgård dem for såvel et straffespark som en scoring. I begge tilfælde var det Emmanuel Ogude, der var impliceret i hændelserne. Først blev han fældet af Kevin Mensah, men dommerens fløjte var tavs. Det var den til gengæld ikke et kvarter før tid, da han blev vurderet til at være i offside i momenten, hvor han havde passeret Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

3. Lav nordjysk tilskuerinteresse

Interessen for topfodbold er ikke imponerende i Hjørring og omegn. Blot 2.335 tilskuere havde betalt entré for at se pokalkampen mellem Vendsyssel FF og Brøndby IF. Værd at bemærke er det, at op mod halvdelen af disse var Brøndby-tilhængere, der på sidelinien skabte god stemning. Anderledes kunne det ikke være eftersom Brøndby jo vandt 2-0 og nu er klar til pokalsemifinalen.