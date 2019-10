Nicklas Bendtner scorede sit første FCK-mål, da FC København sikkert spillede sig videre i pokalturneringen med en 4-1-sejr over FC Nordsjælland.

Her er tre ting, vi lærte af opgøret i Parken.

Nu kan man sige, at man var der ...

... da Nicklas Bendtner scorede sit første mål i dansk klubfodbold. Det lå ellers ikke lige kortene, hvis man fulgte 'B32's opvarmning, hvor han var lige så uskarp som en spiseske. Og han startede også kampen tvivlsomt - bl.a. ved at begå et lille mord på en FCN'er. Men da han fik chancen alene med målmand Peter Vindahl Larsen, kom den gamle topangriber frem. En klasseafslutning, og så var måltørken ovre. Og herefter satte han knapt en fod forkert. I øvrigt Bendtners første mål i Parken siden 2-2-kampen mellem Danmark og Italien i november 2013. Seks år siden!

Nu er FC København kæmpe favoritter

Det er efterhånden ved at være et par sæsoner siden, at FC København sidst kunne kalde sig pokalmestre. Men i år må de død og pine være kæmpefavoritter til at løfte pokalen til maj. FC MIdtjylland er ude, Brøndby er ude, FCN er ude - og senere torsdag er enten AGF eller OB også ude. Det bør og skal være en kæmpe skuffelse for Ståle Solbakken, hvis ikke han får tilføjet endnu en pokaltitel til sommer.

Tændstiksmand med superhjerne

Han har efterhånden været en del af FCN-midtbanen i et par sæsoner, og man kan så let glemme, at Mikkel Damsgaard kun er 19 år gammel. Og det kan meget vel være denne sæson, hvor talentet for alvor stikker af - han har været fremragende den seneste håndfuld måneder. Også i Parken torsdag aften var Damsgaard blandt banens bedste - uden at være helt oppe og ramme topniveauet. Tændstiksmandsfysik, ja ... men med en fodboldhjerne, der er et pænt stykke over superliga-gennemsnittet.

