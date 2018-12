FC København generobrede søndag aften sin førsteplads i Superligaen med en stensikker 3-0-sejr over Esbjerg i Parken.

Her er tre ting ting, vi lærte af opgøret:

Damen er stadig lækker

Dame N'Doye er for anden gang i sin karriere ved at slå sit navn fast som Superligaens absolut stærkeste angriber. Det senegalesiske angrebsskur havde en fest i Esbjergs straffesparksfelt og fik Rodolph Austin og Marcus Halsti til at ligne to gløgg-bedøvede julenisser. Han scorede det første, og skabte på egen hånd de to straffespark. Med sit mål tangerede 'Damen' i øvrigt Todi Jónssons rekord som den mest scorende udlænding i Superligaens historie.

Julen falder på et dårligt tidspunkt for Ståle

Mon ikke FCK-manager Ståle Solbakken i år bander Superligaens vinterpause langt. Han havde nok gerne droppet julehyggen i sin norske skihytte for i stedet at fortsætte FCK-kværneriet i den bedste danske række. Brikkerne er for alvor faldet på plads i den stjernespækkede trup, der har scoret 11 mål i de seneste tre Superliga-kampe og som virkere til at have et ramt et mesterskabsniveau.

Julemanden kommer fra...Esbjerg?

Til årets sidste udebanekamp havde Esbjergs fans gjort lidt ekstra ud af det. Omkring 50 vestjyske julemænd havde fundet vej til Parkens udebaeafsnit, og de var med til at skabe en stærk stemningskulisse i den ellers pivkolde decembervind. Også selv om de mange julemænd skulle igennem et heftigt og meget grundigt polititjek, da kanen ankom til Parken. Det tog de med julestemning.