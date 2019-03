Her er tre ting, vi lærte af medaljeslutspilskampen mellem FC København og Esbjerg i Parken.

Det bliver ikke kedeligt

Så blev han sluppet løs fra start af i Parken, FCK-kæmpetalentet Mohamed Daramy. Og det var ikke kedeligt! En katastrofal første halv time, hvor bolden sprang fra den 17-årige offensivdiamant, hvor afleveringerne hele tiden lige manglede det sidste, og hvor han i lange perioder var helt ude af kampen. Han lå til at dumpe med et brag på B.T.s karakterskala, indtil han pludselig stod det rigtige sted og skubbede Nicolai Boilesens aflevering i nettet. Og så var der 'Fortnite-jubel', kys til græstæppe og en hilsen til himlen. Og så stod den pludselig på Laudrup-driblinger og lækre afleveringer. Indtil han fik Tighadouini hånds i ansigtet og måtte tilses af klublægen. Og det var bare de første 45 minutter - han blev skiftet ud i pausen. Nej, det var ikke kedeligt at følge Daramy søndag - og bliver det næppe heller i fremtiden.

Esbjerg kommer til at lave masser ballade

Esbjerg fik med det yderste af neglene akkurat lige klemt sig med i medaljeslutspillet på Joni Kaukos vanvittige sidstesekundsscoring mod Vejle. Og man kunne godt frygte, at vestjyderne ville stille sig tilfredse med det - og så agere prügelknabe i resten af sæsonen. Den frygt gjorde gæsterne til skamme i Parken. De står godt på banen, sender giftpile af nogle kontrastød af sted, og så er de alle nogle kernesunde drenge, der ikke tager nogle gidsler i duellerne. Esbjerg fik måske ikke point med hjem fra Parken - men oprykkerne kommer uden tvivl til at lave en masse ballade i medaljeslutspillet.

VAR har ikke hjulpet superligadommerne

Det er ikke blevet lettere at være superliga-dommer, efter at VAR har indført en nulfejlskultur i de store fodboldturneringer som VM og Champions League. Fejlene bliver pludselig tydeligere og mere debatteret, når de langsomme gengivelser ikke kan redde dommeren. Forleden overså et dommeren et klokkeklart straffespark på Brøndby Stadion. Og i Parken søndag uddelte Mads-Kristoffer Kristoffersen et meget tyndt rødt kort til Jonas Wind - der blev vurderet til at forsøge at filme sig til et frispark. Situationen blev efterfølgende vist på storskærmen, og hjemmepublikummet var i resten af kampen nådesløst på nakken af 'skandale-dommeren'.