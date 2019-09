FC København leverede en krampagtig indsats og havde kæmpe store problemer mod lilleputterne fra Hillerød.

Så store, at 2. divisionsholdet tvang de danske mestre ud i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence efter 1-1 i ordinær tid.

Dermed blev det altså en kamp, der indeholdt flere ting, som de færreste nok havde regnet med.

Nemlig spænding og en forlænget spilletid mellem de danske mestre og et 2. divisionshold.

Pinligt, FCK!

Nej, nej, nej, FCK.



Ståle Solbakkens råberi og fægten med armene under kampen sagde det hele. FCK spillede første halvleg uden tempo og så ikke ud til at magte den forholdsvis overkommelige opgave, som opgøret mod Hillerød Fodbold burde have været.

Anden halvleg så en anelse bedre ud. Tempoet steg og det samme gjorde FCKs vilje til at vinde 3.runde-kampen i Sydbankens Pokalturnering. Det så ud til, at Ståle havde snakket med store bogstaver i omklædningsrummet. Ikke desto mindre kom Hillerød foran, hvorefter FC København dog fik hurtigt udlignet.

FCK spillede dagens kamp med et stort fokus på fløjspillet. Det havde dog ikke den store effekt. Et hav af hjørnespark til FCK og ingen reel trussel var det faktum, som Ståle Solbakken kan arbejde videre med på det område.

Alt i alt ændrer udfaldet af kampen ikke på, at københavnernes indsats er pinlig. Det' en ommer, og det var pinligt!

Enorm respekt til Hillerød

Lige så negativ man kan være over for FCK Københavns indsats, lige så positiv var Hillerøds indsats.

Lilleputterne fightede med det bedste, de havde lært. Og selvom de ikke dominerede spillet, så hang de fast.

Det gav pote, da de udnyttede én af deres få muligheder i kampen. Jonathan With steg op og headede bolden i mål uden chance for FCKs sidste skanse. Det var fremragende, og hvis stadionet i Hillerød havde et tag, var det lettet.

Pokalfodbold kan bare noget

Hillerøds overraskende præstation understregede samtidig også, at pokalfodbold bare kan noget.

Flere Superligahold er før slået ud af det undertippede, og onsdag var det tæt på igen. Man skal bare aldrig sige aldrig i pokalfodbold. Det er sgu herligt.