FC Midtjylland er klar til pokalfinalen. På hjemmebane vandt FC Midtjylland 4-0 over OB.

FC Midtjylland blev i første halvleg sat i gang af et selvmål af Troels Kløve, og efter pausen scorede Paul Onuachu to gange på hovedstød, mens Gustav Wikheim blev noteret for hjemmeholdets fjerde og sidste fuldtræffer.

Torsdag aften bliver det afgjort, hvem FC Midtjylland skal duellere mod Kr. Himmelfartsdag, når Brøndby møder AaB.

1. Onuachu i topform

Mon FC Midtjylland også råder over Paul Onuachu efter sommerferien? Næppe! Den langlemmede angriber, der i sidste måned debuterede på Nigerias landshold, er i topform. Da FC Midtjylland med en sejr på 3-0 over OB scorede han to gange på hovedstød, og viste sig hermed fra sin allerbedste side. Imidlertid udgik Paul Onuachu fem minutter før tid med noget, der kunne ligne en ankelskade. Spørgsmålet er derfor om han kan være med i FCM's kamp i Superligaen mod Esbjerg på søndag.

2. OB har Herning-kompleks

OB er efter nederlaget mod FC Midtjylland ude af pokalturneringen. Nærlæser man statistikken, er det ikke nogen sensation. For i de seneste 11 kampe i Herning, har fynboerne kun vundet en enkelt gang. Dengang i 2014 blev det til en sejr på 2-0. I den samme periode står man nu noteret for otte nederlag i det midtjyske.

OBs Bashkim Kadrii. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere OBs Bashkim Kadrii. Foto: Mads Claus Rasmussen

3. Kadrii uden killerinstinkt

Bashkim Kadrii havde i det 14. minut chancen for at bringe OB foran 1-0. Men det må konstateres, at hans 'killerinstinkt' i onsdag aftens pokalsemifinale var et pænt stykke under vanlig standard. For efter at have opsnappet en elendig tilbagelægning fra hjemmeholdets Evander Ferreira og driblet forbi målmand Jesper Hansen, havde han et tomt mål at sende bolden ind i. Imidlertid var hans afslutningsforsøg så uskarpt, at bolden gik på tværs af målet. Den kiksede scoringsmulighed kostede selvtillid og efter en times spil blev han erstattet af Nicklas Helenius.