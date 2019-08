FC Midtjylland løb ind i en gigantisk skuffelse, da de i det første af to opgør i Europa League-kvalifikationen tabte 2-4 til Glasgow Rangers.

Skotterne førte 1-0 ved pausen, og kom i begyndelsen af andet halvleg foran 3-0.

Imidlertid nægtede hjemmeholdet at give op, og på scoringer af Frank Onyeka samt Sory Kaba fik FCM reduceret til 2-3.

Spændingen holdt dog kun syv minutter, da Scott Arfield 20 minutter før tid scorede den underholdende, men også hårdt spillede kamps sidste mål.

1. FCM-drøm på vej til at lide krank skæbne

FC Midtjyllands ledelse lancerede for nogle år siden en målsætning om, at man inden 2020 skal kvalificere sig til et europæisk gruppespil tre gange. Indtil videre er det kun lykkedes én gang. Nederlaget på 2-4 i hjemmekampen mod Glasgow Rangers betyder formentlig, at drømmen lider en krank skæbne, eftersom det synes urealistisk, at man i returkampen næste torsdag i Skotland kan vende den truende exit til avancement til Europa League-kvalifikationens fjerde runde.

2. Skotter kan feste

Det var en fest at være i Herning hele torsdagen, hvor mere end 1.000 Glasgow Rangers-supportere fra morgenstunden skabte god stemning i byens gågade. Første øl blev angiveligt solgt allerede klokken 9. Men også på og uden for MCH Arena gjorde skotterne sig positivt bemærket med sækkepibespil og masser af sang. Ros skal der også lyde til FCM-tilhængerne, der formåede at overdøve de mange medrejsende skotter indtil scoringen få minutter før pausen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

3. Jakob Poulsen var savnet

Endnu engang havde FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen fravalgt midtbaneveteranen Jakob Poulsen i startopstillingen. Set fra sidelinien var han stærkt savnet. Måske er Jakob Poulsen ikke lige så hurtig som tidligere. Men der er ingen på det nuværende mandskab, der matcher hans erfaring, sparketekning og blik for at skabe chancer. Jakob Poulsen har kontrakt med den midtjyske Superliga-klub frem til næste sommer, men man bliver ikke overrasket, hvis han inde nfor overskuelig fremtid vælger enten at finde en ny arbejdsgiver eller indstille karrieren.