Brøndby er ude af pokalturneringen efter et nederlag til Sønderjyske.

I en chancefattig kamp måtte Brøndby se sig besejret 0-1 på eget græs af Sønderjyske.

Indskiftede Mart Lieder scorede kampens eneste mål efter, at han blev skiftet ind..

Her er tre ting vi lærte af kampen

1. Brøndby gik benhårdt efter pokalturneringen

Mange havde nok forestillet sig, at der måske var blevet spilletid fra start for målmand Michael Tørnes, angriberen Samuel Mraz eller de to unge spillere Anton Skipper og Jesper Lindstrøm. Men det var ikke tilfældet. I stedet havde Niels Frederiksen valgt at stille op i det der lignede stærkeste opstilling. Dermed blev der ikke pause til profiler som Andreas Maxså, Simon Hedlund eller Dominik Kaiser. Spørgsmålet er om Kamil Wilczek havde fået en pause, hvis ikke han havde fået to spilledages karantæne for sit røde kort i weekenden. Modsat havde Sønderjyske angriberen Mart Lieder og målmand Sebastian Mielitz på bænken.

2. Morten Frendrup kan godt få mere spilletid

Den unge midtbanespiller viste rigtig gode takter i onsdagens kamp mod Sønderjyske. Han virkede rolig på bolden, og erobrede flere gange kuglen i sit aggressive pres, der udløste stor jubel på Sydsiden. Han viste en enorm vilje og iver for at vise sig frem for Niels Frederiksen og fansene, men dog uden at være overgearet. Der var dog nogle gange, hvor man godt kunne ønske sig, at han spillede lidt mere direkte, hvor han var lidt for tøvende og i stedet spillede bolden bagud. Men han efterlod et fint indtryk.

3. Sønderjyske mangler en afløser for Mart LIeder

Det var ikke mange chancer som sønderjyderne fik skabt i løbet af kampen. Indtil Artem Dovbyk var usynlig i stort set hel opgøret og blev pakket godt og grundigt ned af Brøndbys tre bagerste. Den ukrainske angriber der er lejet i FC Midtjylland, lignede ikke ligefrem en som kan true Mart Lieder i startopstilling hos Sønderjyske. Man må ikke håbe for sønderjyderne, at Lieder bliver skadet, for så ser det umiddelbart svært ud for dem.