Torsdag aften spillede Brøndby sig i pokalfinalen med en 1-0-sejr over et tamt AaB-mandskab.

Kamil Wilczek blev endnu engang matchvinder for Brøndby, da de blå-gule torsdag aften spillede sig i pokalfinalen. Brøndby har ikke leveret en bedre præstation i foråret - og der kan ikke være meget debat om, at det var en fortjent finalist, der skal udfordre Midtjylland i parken 17. maj.

1. Vitale Wilczek

Det kan godt være, at Brøndby håber på at hente en stor check med Hany Mukhtars på navn til sommer, når der skal hentes 44 millioner kroner. Men det er langt fra urealistisk, at polske Kamil Wilczeks navn kommer til at stå på en lignende check. Han er uendeligt målfarlig og har vist det igen og igen og igen! Torsdag gjorde han det endnu engang med sin scoring til 1-0, hvor Brøndby Stadion mere eller mindre selvantændte. Men det er lige så meget dét, han bidrager med, når han ikke har bolden, der gør ham vital for Brøndby.

Da Dominik Kaiser i starten af kampen blev skubbet i stolpen, var Wilczek hurtig til at skubbe holdets læger ud fra banen. Kaiser skulle ikke stå og trippe, indtil Jens Maae vinkede ham ind igen. På samme måde tog han ene mand flere dødsløb mod Jacob Rinne for at presse keeperen. Og det lykkedes af flere omgange. Han har båret anførerbindet som det sig hør og bør, når Röcker har været bænket. Han bliver savnet på Vestegnen, når han engang er fortid.

Kamil Wilczek efter 1-0-scoringen. Foto: Lars Møller Vis mere Kamil Wilczek efter 1-0-scoringen. Foto: Lars Møller

2. GAaB

AaB havde masser tilskuere med i Brøndby, men der var ikke meget at glæde sig over. Temperaturerne var lave, AaB havde ikke meget at skyde med - og det blev ikke til en pokalfinale. Alt for ofte blev spillet passivt, ingen sad tætte på deres mænd, og offensivt var det idéforladt. Kasper Kusk var mentalt slet ikke mødt op til kampen, mens Lucas Andersen slet ikke blev sat i scene, som han bør.

Der manglede ganske enkelt tilbageløb og gejst. Og så kan det godt være, at AaB skulle have haft et straffespark, da Hermannson brugte hånden - men det burde ikke være kommet dertil. Og det var kke fordi, Brøndbys forsvar ikke var i gavehumør som normalt. Der var bare ikke en angriber, der havde lyst til at åbne gaverne, der lå klar. Der var ellers blevet sparret profiler op til kampen - men lige lidt hjalp det altså.

3. Skal Superligaen spilles som knock-out, Brøndby?

FC København gjorde det for et par år siden. Og AGF gjorde det i 50- og 60'erne. Spillede sig i pokalfinalen tre år i streg. Nu har Brøndby som det tredje mandskab nogensinde gjort det samme. Og hvis vi ser bort fra Europa League-kvalifikationen, så ligner det, at Brøndby-mandskabet kan sætte sig op, når det gælder knald eller fald. Det har vi set i Horsens ad flere omgange - med undtagelse af 2018.

Faktum er, at Brøndby for tredje år i streg kan skrive en finale i kalenderen i maj. Og når Superligaen allerede er stukket af for længst, kan Martin Retov være ganske godt tilfreds med at se sit hold tage den sejr, der må siges at være den vigtigste, siden han overtog sædet. Retov er ikke det varmeste navn til at overtage den faste chefterænerrolle, men hiver han også en sejr hjem i Parken over FC Midtjylland, skal han nok cementere sit navn blandt Brøndbyfansene endnu engang.