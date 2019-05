Rørende hyldest til Jesper Hansen

Hårene rejste sig på kroppen allerede inden kampen var fløjtet i gang, da Jesper Hansen løb på banen for at varme op til pokalbraget. For FCM-keeperen blev modtaget med store klapsalver fra store dele af stadion - også dem der var klædt i gult og blåt. Støtten til målmanden var enorm, og for en kort stund kom fodbolden i anden række. Da han var nået ned til de midtjyske fans blev han også mødt med et banner med ordene ‘Hold hovedet højt Jesper’. Meget rørende øjeblik.

Vildt drama

Det kunne ikke blive mere dramatisk end en afgørelse på straffespark. Egentlig et godt billede på kampen, der var meget lige, og det lugtede egentlig længe af, at vinderen skulle findes fra ellevemeter-pletten. Parken kogte, da spiller efter spiller gik ned mod endetribunen. Scorede og brændte på skift, så det stod 4-4 inden FCM skulle skyde for sidste gang. Og her satte Alexander Scholz bolden sikkert ind bag Marvin Schwäbe i en straffesparkskonkurrence, hvor Jesper Hansen i den grad blev helten ved at tage to spark. Sikke en historie for målmanden, der går igennem en hård tid.

Et plaster på såret

Efter en sæson hvor det ikke er gået som klubben helt håbede på, må pokaltitlen unægteligt være et plaster på såret. Sejren betyder, at FC Midtjylland nu kan kalde sig pokalmestre for første gang i klubbens historie. Det må trods alt lune, nu hvor midtjyderne halsede langt efter FCK i mesterskabsspillet denne sæson. Jublen var da heller ikke til at tage fejl af hos ulvene, der i Parken kunne fejre sejren med de medrejsende fans. Og den første de sang om? Jesper Hansen.