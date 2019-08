Ajax var i problemer mod græske Paok, men vandt 3-2 i Amsterdam og er videre til playoffrunden med samlet 4-3.

Sidste sæsons Champions League-semifinalister Ajax har sat kursen mod endnu en deltagelse i Europas mest prestigefyldte klubturnering.

Amsterdam-klubben var ellers i problemer i hjemmekampen mod græske Paok, men det lykkedes Ajax at vinde 3-2, så holdet avancerer til den sidste kvalifikationsrunde, playoffrunden, med samlet 5-4.

Ajax fik tre straffespark i tirsdagens kamp, og de to af dem førte scoringer med sig.

Cypriotiske Apoel FC er sidste forhindring for Ajax, før billetten til gruppespillet kan indløses.

Efter salgene af Rasmus Nissen Kristensen og Lasse Schöne er det hovedsageligt op til Kasper Dolberg at være dansk islæt på Ajax' førstehold. Tirsdag var danskeren dog end ikke på bænken.

Midtvejs i første halvleg fik det danskerløse hold så en lille lussing, da hollænderen Diego Biseswar scorede mod sine landsmænd med en intelligent afslutning fra kanten af feltet.

Efter lidt over en halv times spil fik Dusan Tadic muligheden for at udligne på et straffespark, men serberens svage spark blev let reddet af målmanden.

Et par minutter før pausen fik Ajax så endnu et straffespark, og igen lod træner og holdkammerater skæbnen være i venstrefoden på Dusan Tadic. Denne gang forvaltede han tilliden klogere og udlignede til 1-1.

Dermed var Ajax videre på reglen om udebanemål.

Til sidst satte Ajax trumf på og opbyggede en solid føring. Først scorede Nicolás Tagliafico med hovedet i det 79. minut, og i det 84. minut scorede Dusan Tadic for anden gang på straffespark.

Lige lidt hjalp det for grækerne, at Diego Biseswar med et minut tilbage af tillægstiden pyntede på resultatet.

/ritzau/