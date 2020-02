79 mennesker er smittet med coronavirus i Italien. Derfor aflyses tre fodboldkampe i den bedste række.

Italienske myndigheder beslutter, at tre Serie A-kampe søndag udskydes som følge af frygt for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til søndag dansk tid.

Blandt de udskudte kampe er blandt andet et opgør mellem fodboldholdene Sampdoria og Inter Milan, som har danske Christian Eriksen på holdet.

De andre udskudte opgør er Atalanta mod Sassuolo og Hellas Verona mod Cagliari.

Dermed er de aflyste opgør de seneste i en lang række af sportsbegivenheder, som ikke bliver gennemført på grund af frygt for virusset.

Sent lørdag meldte de italienske myndigheder ud, at to mennesker er døde som følge af coronavirus i Italien, mens smittetallet er steget til 79.

