Tre danske fodboldfans skal betale en bøde til Fifa for ølkast og udelukkes i to år fra danske landskampe.

Da det danske fodboldlandshold spillede VM-kamp mod Australien ved sommerens slutrunde i Rusland, blev tre personer taget i at kaste ølkrus mod andre tilskuere på stadion.

De er nu blevet bedt om at betale bødekravet fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og får karantæne på to år fra alle danske landskampe.

Bøden er på 10.000 schweizerfranc svarende til cirka 65.500 kroner, som de tre personer hæfter for personligt og solidarisk.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU), som går i rette med de tre personer, der blandt andet kastede ølkrus ned mod de fans, der sad på tribunerne under dem.

- Fodbold på stadion skal være en hyggelig oplevelse, hvor fokus er på bolden på banen, og vi vil ikke tolerere, at fansene på tribunerne skal føle sig utrygge på grund af andres adfærd eller være udsat for en risiko for at få genstande i hovedet.

- Det gælder både, når de danske spillere er på hjemmebane og i udlandet, siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, til unionens hjemmeside.

De tre personer er blevet udpeget gennem videoovervågning og af det danske politi på stadion i Rusland.

Fifa har i sagen lagt vægt på, at de tre personer under kampen mod Australien opførte sig uacceptabelt og ødelæggende for de andre tilskuere og den generelle sikkerhed på stadion.

Derfor bliver de holdt ansvarlige for den bøde, der er kommet fra Fifa på baggrund af bevismaterialerne.

- Vi har henvendt os til de tre personer og forklaret dem, at vi ikke accepterer deres opførsel til landskampe.

- Vi beder dem om at betale bødekravet fra Fifa på baggrund af ølkasteriet og deres uacceptable opførsel på stadion, og så har vi givet dem to års karantæne fra alle danske landskampe, siger Jakob Høyer.

/ritzau/