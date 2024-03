Hillerød fortsætter med at spille i Farum, Næstved rykker til Slagelse, og B. 93 spiller to kampe i Vanløse.

Når forårssæsonen i Danmarks næstbedste fodboldrække sparkes i gang fredag aften, kommer tre af rækkens 12 hold af forskellige årsager til at spille sine hjemmekampe væk fra eget græs i hele eller dele af foråret.

Det drejer sig om Hillerød, Næstved og B. 93.

Det er dog kun i Hillerøds tilfælde, at det er Divisionsforeningens stadionkrav til 1. division, der tvinger holdet væk fra eget græs i foråret.

Efter oprykning fra 2. division får klubberne dispensation til at spille én sæson i 1. division på sin egen hjemmebane, selv om den ikke lever op til kravene. Fra anden sæson - som i Hillerøds tilfælde - skal stadionet leve op til kravene, ellers må holdet flytte hjemmefra.

Det er et uhyre sjældent problem, pointerer turneringschefen i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen.

- Vi har de regler, vi har, og det er klubberne, som står bag reglerne, det er ikke nogen, vi har siddet og lavet på et kontor. Kravene er blevet skærpet gradvist i de seneste 10-15 år i samarbejde med klubberne.

- Hillerød er den første klub, der ikke i sin anden sæson i 1. division lever op til kravene og derfor er blevet nødt til at flytte hjemmebane, siger Peter Ebbesen.

Oprykkeren B. 93 flytter i forårets to første kampe væk fra Østerbro Stadion, der er under renovation, for at spille i Vanløse. Hvis B. 93 overlever i rækken, skal klubben finde en ny hjemmebane i næste sæson, fordi klubbens dispensation udløber.

Københavns Kommune har afsat midler til at installere varme i banen, men grundet en utilfredsstillende udbudsproces, som måtte gå om, er varmen først installeret i sommeren 2025.

Næstved meddelte torsdag, at klubbens bane er uegnet til topfodbold, hvorfor holdet i hele foråret spiller på ærkerivalen Slagelses hjemmebane 35 kilometer væk.

Det skyldes, at Næstveds anlægning af en ny bane i sommer slog fejl, så banen gradvist blev værre og værre i løbet af efteråret. Nu står den over for en totalrenovering, så den er spilbar igen efter sommerferien.

Det siger Næstveds direktør, Peter Nielsen, der kalder den nuværende bane for "farlig" at spille elitefodbold på.

- Kommunen har bevilget penge til at grave det hele op og anlægge en ny hybridbane. Det kommer til at afspejle sig i vores husleje, at vi får et bedre produkt, siger Peter Nielsen og slår fast, at det aldrig var på tale at anlægge en ren kunstgræsbane på stadion i stedet.

Næstved er i gang med at arrangere, hvordan sæsonkortholdere og sponsorer kan blive fragtet frem og tilbage til hjemmekampene i Slagelse.

I modsætning til Hillerød og B. 93's hjemmebane lever Næstved Stadion op til stadionkravene i 1. division. Peter Nielsen mener, at kravene er rimelige, selv om flere klubber kun er semiprofessionelle, og ombygninger kan koste adskillige millioner.

- Jeg synes, at kravene er rimelige i forhold til økonomien i rækken. Selvfølgelig koster kravene penge, men sådan må det være, hvis vi skal blive ved med at udvikle os og gøre dansk fodbold attraktivt, siger Næstved-direktøren.

Set med de sportslige briller er det umiddelbart en ulempe at blive tvunget væk fra sin normale hjemmebane, men der er også fordele.

Sådan lyder det fra Hillerød-træner Christian Lønstrup, hvis mandskab også i efteråret spillede på Farum Park 21 kilometer syd for holdets normale hjemmebane.

- Vi har færre tilskuere og mindre opbakning i Farum end Hillerød. Da storklubberne i sidste sæson kom til vores ydmyge omgivelser i Hillerød og tænkte: "hvad fanden er det her for noget?", så gjorde det måske vores betingelser lidt bedre.

- Men vores bane i Hillerød var ikke altid god, når der ikke lige var solskin, så underlaget i Farum giver os rent sportsligt et bedre udgangspunkt i forhold til vores spillestil.

- Jeg tror da også, at mange klubber er glade for, at de ikke skal spille på en umulig bane i Næstved i foråret. Så det er svært at sige, om der flytter nogle point den ene eller anden vej, når man skifter hjemmebane, for der er fordele og ulemper ved det på vores niveau, siger Christian Lønstrup.

Der er vedtaget planer for en opgradering af faciliteterne på Hillerøds normale hjemmebane, hvor der også skal installeres kunstgræs, men stadionet bliver heller ikke klar til at huse 1. divisionsfodbold i næste sæson, hvis Hillerød overlever.

Superligastadionet i Farum er næsten tomt til Hillerøds kampe, og atmosfæren oser af testkamp.

Stadionkravene er egentlig lavet for at give spillere, tilskuere og tv-seere et bedre og mere professionelt produkt, men tvungne flytninger og tomme tribuner giver indtrykket af det modsatte.

- Divisionsforeningen har ikke nogen holdning til, om det forholder sig sådan. Det er klubberne, som sætter standarderne og skruer på reglerne, og det kræver deres opbakning, hvis vi skal skrue på kravene den ene eller anden vej, siger turneringschef Peter Ebbesen.

Divisionsforeningens stadionkrav omfatter 67 forskellige forhold. Heriblandt krav til tilskuerkapacitet, lysstyrke på stadionlamper og varme i banen.

Kravene er højere i Superligaen end i 1. division, som tilsvarende har højere krav end i 2. division og så fremdeles.

Mens det i 1. division er muligt at få et års dispensation fra kravene, er det ikke muligt, hvis en klub rykker op i Superligaen. Det var blandt andet derfor, at Hvidovre Stadion i sommer fik en overhaling.

