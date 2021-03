Alle tre tophold i den næstbedste danske fodboldrække vandt fredag i den sidste spillerunde i grundspillet.

Kampen om at rykke op i Superligaen bliver en tæt affære mellem Viborg, Silkeborg og Esbjerg.

Sådan ser det i hvert fald ud efter fredagens sidste runde af grundspillet i 1. division.

Silkeborg vandt 2-0 hjemme over Fremad Amager, Viborg slog Kolding IF med 1-0, mens Esbjerg vandt 1-0 hjemme over Hobro.

Resultaterne betyder, at Viborg topper rækken med 56 point efter 22 kampe. Silkeborg har 49 point på andenpladsen, mens Esbjerg følger lige efter med 48 point.

De to bedste rykker op i Superligaen.

Nicolai Vallys og Magnus Mattson scorede målene for Silkeborg, som blev holdt målløse i de første 80 minutter.

Men så slog Vallys til med et hovedstød, der brød dødvandet, inden velspillende Matsson cementerede sejren fem minutter inde i overtiden.

Med nederlaget missede Fremad Amager endegyldigt at slutte grundspillet i top-6, som skal kæmpe med om oprykningen til Superligaen.

Selv om Fremad Amager næppe havde gjort sig gældende i kampen om en af billetterne til den bedste række, så må det være skuffende for klubben at havne i det kedelige selskab i bunden.

Fremad Amager har gennemført et hav af ændringer i ledelsen og i truppen i de seneste måneder, og det har ikke resulteret i den ønskede succes på banen.

I de seneste fire ligakampe mod de hold, Fremad Amager gerne vil sammenligne sig med, er det kun blevet til et enkelt point mod Hobro. De øvrige tre endte med nederlag til Esbjerg, Fredericia og nu Silkeborg.

Med i top-6 kom i stedet FC Helsingør, FC Fredericia og HB Køge, som alle tre spillede uafgjort fredag aften.

Helsingør spillede 0-0 ude mod Skive, og det samme gjorde HB Køge ude mod Hvidovre, mens Fredericia spillede 1-1 hjemme mod Vendsyssel FF.

/ritzau/