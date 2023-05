Lyngby-byebye, hej-hej til Horsens eller adieu AaB.

Tre Superliga-mandskaber er på akut katastrofekurs i det brutale nedrykningsspil, hvor AaB, AC Horsens og Lyngby kæmper for at undgå de to nedrykningspladser.

Status inden afgørelsen Der skal findes to nedrykkere.

Lige nu er AaB placeret på den 'magiske' 10.-plads.

Både AaB og AC Horsens har 27 point, mens Lyngby har 24 point efter 30 kampe.

AaB har den bedste målscore (33-42), hvilket kan blive afgørende i sidste ende ved pointlighed.

Lyngbys målscore (28-48) er bedre end AC Horsens' (32-56).

Og det kan kun blive dramatisk. Blot tre point adskiller de tre hold – og der er seks point at spille om i de to sidste runder, hvor flere af holdene også mødes ansigt til ansigt, i hvad der ventes at blive nogle drabelige opgør.

B.T. Sporten vurderer herunder de tre nedrykningskandidaters chancer for overlevelse og giver et overblik over de forskellige scenarier, der kan komme i spil, i det tætte kapløb for Superliga-overlevelse.

Overlevelseschance:



Derfor ryger de ud:

AaB har været en af sæsonens store skuffelser. Og presset er enormt på mandskabet efter en sæson med kaos i kulissen og elendigt spil på banen. Det vil simpelthen være en nordjysk maveplasker på linje med Jean Michel Jarre-koncerten i regionen i 2002, hvis de skal ned i 1. division. Leverer Lyngby leverstødet i næste runde på altid bøvlede Lyngby Stadion, kan Silkeborg, som har haft godt fat i AaB i Superligaen i de seneste år, og som vil kunne spille frit, sætte kniven ind på deres jyske rivaler i sidste runde.

Derfor overlever de:

Formkurven er gået opad for AaB, siden Oscar Hiljemark overtog trænertjansen. De har blandt andet slået deres to nedrykningskonkurrenter i de seneste uger og har fået tanket selvtillid med en tur til pokalfinalen i Parken. Og så er Lukas Andersen kommet i gang! Den boldbegavede 10er fører an for en trup, der på papiret på det nærmeste er stærkere end, hvis man lagde Lyngbys og Horsens' mandskaber sammen. Den skal de tredobbelte mestre køre hjem.

Slutprogram:

Lyngby (ude), SIF (hjemme).

Overlevelseschance:



Derfor ryger de ud:

Et forår i helvede. Bunden er gået ud af AC Horsens, som kun lever i kraft af de point, de fightede sig til i efteråret. Men 2022 er lang tid siden, og blot en enkelt sejr og en uafgjort har de gule østyder skrabet sammen i slutspillets otte kampe mod Superligaens svageste hold. Det er den slags form, man med et brag rykker ud af ligaen med. Selv med to mirakelsejre i de sidste runder kan Horsens vinke farvel, såfremt AaB også henter seks point.

Derfor overlever de:

AC Horsens, Superligaens anonyme tonsere, kan dog også have chancen for måske at afgøre tingene i sidste runde på eget græs. Her venter Lyngby, som er det næstringeste udehold i sæsonen. Vinder Askous mandskab det skæbneopgør – på et formentlig kogende Casa Arena (så kogende som det nu kan blive) – så kan billetten til en sæson mere i Superligaen blive sikret. Men det kræver altså, at AaB samtidig ikke får lige så mange point i de to sidste runder.

Slutprogram:

OB (ude), Lyngby (hjemme).

Overlevelseschance:



Derfor ryger de ud:

Udgangspunktet er skidt: Lyngby er tre point efter både AaB og AC Horsens. Og så venter der en barsk opgave i næste runde mod AaB. De vil her være bakket op af et fanatisk hjemmepublikum, men selv uafgjort vil efter al sandsynlighed betyde farvel og tak til de kongeblå, da deres målscore vil være 11 mål ringere end nordjydernes. Pusten er desuden gået ud af den lille forårsoptur med tre nederlag og kun to scoringer i de sidste fire kampe. Senest 0-4 mod OB på hjemmebane. Og det er svært et pege på de individualister, der kan træde i karakter og afgøre tingene på egen hånd for holdet.

Derfor overlever de:

Som det eneste af de tre nedrykningskandidater møder Lyngby de to andre konkurrenter i direkte dueller i de to sidste runder. De kan dermed afgøre det hele selv med sejre… næsten da. For det kan vise sig ikke at være nok, da AaB, som møder Silkeborg, der ikke har noget at spille for, i sidste runde, og derfor meget vel kan hente tre point der, har en langt bedre målscore end Lyngby, som de i så fald vil ende a point med. Puha. Men tro og fede fans kan flytte bjerge!

Slutprogram:

AaB (hjemme), Horsens (ude).