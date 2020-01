Mens onsdagens Premier League-opgør mellem Brighton og Chelsea formentlig vil huskes af mange for et vanvittigt saksesparksmål, så vil den af andre også huskes for noget knap så positivt.

To hjemmebanefans og en enkelt Chelsea-tilhænger blev nemlig anholdt undervejs i opgøret for tre separate hændelser.

Det oplyser Brighton på deres hjemmeside.

»Endnu en gang har vores sikkerhedspersonale og stewards sammen med Sussex Politi måttet tage sig af tre separate uønskede hændelser af forfærdelig racistisk og homofobisk adfærd,« fortæller Paul Barber, der administrerende direktør og næstformand i klubben.

Den ene Brighton-fan blev bortvist for homofobiske tilråb mod Chelsea-fans, mens den anden lavede racistiske tilråb mod Chelseas spillere.

Udebanetilhængeren blev bortvist for homofobiske tilråb mod de mange Brighton-fans.

De vil nu alle tre blive retsforfulgt, skriver Brighton, som også har udelukket alle tre fans fra at komme på stadion igen.

Episoderne under opgøret får nu også Brighton til at kalde på strengere straffe.

»Hvis udsigterne til livstidskarantæne fra at se deres klubber spille fodbold ikke er et stærkt nok afskrækkende middel, er vi nødt til at stille spørgsmålet om, hvorvidt domstolene skal have beføjelse til at uddele hårdere straffe. Fodbold kan kun gøre så meget, og vi er trætte af, at spillets omdømme bliver plettet af sådanne mennesker,« udtaler Paul Barber.

Det er ikke første gang i denne sæson, at fans bliver bortvist og anholdt under en Premier League-kamp.

Tilbage i december var der eksempelvis også to Brighton-fans, der blev anholdt for lignende opførsel.

Opgøret mellem Brighton og Chelsea endte onsdag 1-1. Det skete, efter iranske Alireza Jahanbakhsh efterlod folk målløse med sit vilde saksespark, der sikrede værterne det ene point. Du kan se målet øverst i artiklen.