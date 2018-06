Fire spillere.

Det er, hvad landstræner Åge Hareide skal barbere af den danske VM-trup på mandag. 27 skal blive til de endelige 23 spillere, der skal forsvare de danske farver, når det går løs i Rusland sidst på måneden.

Hareide står derfor overfor en række fravalg - og til at hjælpe sig har han en forberedelseskamp mod Sverige lørdag aften i Stockholm. Her kan en lille gruppe spillere enten spille sig i den endelige VM-trup eller spille sig ud af den.

»Det er svært, men vi skal nok komme frem til noget på mandag. I kampen her kommer vi til at kigge på nogle spillere undervejs, så vi er sikre på, at vi vælger de rigtige,« siger landstræneren.

Hareide har store dele af sin trup på plads, og det er naturligvis kun de yderste mandater, der er i spil. Hvem skal med som den sidste angriber? Hvem skal supplere på midtbanen - og hvor mange midterforsvarere skal med til Rusland? Det er nogle af de spørgsmål, Hareide selv skal svare på - og samtidig skal han have et vågent øje på den danske skadessituation.

»Processen er svær, fordi vi har nogle småskader i øjeblikket. Vi har en Andreas Cornelius, en Nicklas Bendtner og en Andreas Bjelland, som ikke er aktuelle mod Sverige. Vi er nødt til at tage en beslutning om de spillere, og den skal vi tage søndag. For klokken 12 på mandag skal vi melde truppen ind. Der kan vi stå med et valg om, hvorvidt vi skal tage spillere med, der kan blive friske i den næste uge og skal trænes op til første kamp. Så det er en kamp mod uret, og jeg kan bare støtte mig til den medicinske stab omkring de tal, vi har på de spillere,« forklarer Åge Hareide, inden han giver endnu et kraftigt praj om, at de spillere, der var med til at spille Danmark til VM i store træk også er dem, der skal pakke tasken til Rusland.

»Jeg har hele tiden sagt, at jeg prioriterer loyaliteten hos de spillere, der har været inde omkring holdet det sidste halvandet år. Selv om andre spillere måske har gjort det godt her til sidst i sæsonen, er det den type jeg prioriterer,« siger han.

Hvem Hareides 23 prioriteter er, ved vi på den anden af weekenden.