Det danske fodboldlandshold har blandt andet fået undervisning i hjertemassage tirsdag aften.

Tirsdag aften har spillerne på herrelandsholdet i fodbold været på førstehjælpskursus før sommerens EM-slutrunde.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på det sociale medie X, hvor unionen også deler et foto fra kurset.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har opfordret sine medlemslande til at sende landsholdsspillerne på kurset. Uefa har fokus på at oplyse om, hvor stor forskel øjeblikkelig hjertemassage kan gøre i tilfælde af hjertestop.

Selv om kurset ikke er obligatorisk, var det for DBU - med tanke på Christian Eriksens hjertestop for tre år siden - åbenlyst, at de danske spillere skulle igennem undervisning i emnet.

To andre Uefa-kurser er til gengæld obligatoriske før EM.

I denne uge bliver spillerne oplyst om matchfixing og bekæmpelsen af det kriminelle tema, mens en dommerrepræsentant kommer og beretter om, hvilke særlige fokuspunkterne dommerne har under EM, og hvordan de vil blive håndhævet.

Eksempelvis er det nu kun de to holds anførere, der må diskutere kendelser med dommeren, uden at det koster en advarsel.

Foruden kurser, træninger og testkampe har spillerne også noget mere sjovt og afslappende at se frem til i denne uge.

På søndag er der familiedag i landsholdslejren, hvor koner, kærester og børn inviteres til aktiviteter og grill, inden spillerne rejser mod Tyskland og potentielt er væk en halv sommer.

Landsholdets stab har med vilje valgt at komprimere kalenderen med mange aktiviteter i den første uge i EM-lejren, så spillerne kun skal have fokus på fodbold, når holdet tirsdag i næste uge ankommer til EM-basen i sydtyske Freudenstadt.

/ritzau/