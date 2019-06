Det danske U21-landshold i fodbold skal have ny landstræner, og han præsenteres ifølge DBU, efter U21-EM er slut.

Men det bliver ikke Thomas Christiansen. I hvert fald ikke hvis man spørger den dansk-spanske træner selv.

»Jeg vågnede op til nyheden og prøvede at undersøge det og se, om det havde noget på sig. Og det havde det ikke. Jeg har slet ikke talt med DBU. Jeg kommer ikke til at vende hjem som U21-landstræner,« siger den tidligere Leeds United-træner til B.T.'s fodbold-podcast 'Transfervinduet'. (Hør hele episoden nederst i artiklen)

Det var Ekstra Bladet, der i lørdags skrev, at 46-årige Christiansen er i spil til U21-landstrænerjobbet. Men står det til den tidligere FC Barcelona-spiller, så er det altså ikke tilfældet.

Foto: SAKIS SAVVIDES

Han udelukker dog ikke, at han vender hjem til Danmark, hvor han er født og opvokset, hvis det rigtige træner job dukker op.

»Selvfølgelig kunne jeg godt vende hjem til Danmark på et tidspunkt. Det sker nok på et tidspunkt,« sagde Christiansen til B.T. i efteråret, hvor han på rygtebasis blev kædet sammen med træner-jobbet i Brøndby IF.

Thomas Christiansen, som har en spansk mor og en dansk far, og som til daglig bor i Barcelona, leder efter et nyt trænerjob, efter at han blev fyret i den engelske traditionsklub Leeds United for lidt over et år siden.

Han fortæller, at han for nylig var tæt på et job i en europæisk klub. Han har foruden Leeds United også tidligere trænet AEK Larnaca og Apoel i Cypern.

