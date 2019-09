Bah-bud, Bah-bud - transferalarmen lød i Sønderjylland i sommer.

I Sønderjyske har de en særdeles eftertragtet spiller i 21-årige Alexander Bah, der trods sin beskedne alder har været fast mand i sønderjydernes startopstiling, siden han forrige sommer skiftede fra HB Køge.

Og i sommerens forsøgte to superligaklubber at vriste kometen ud af Sønderjyskes hænder. Det afsløres i B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet. HELE UDSENDELSEN KAN HØRES I BUNDEN I ARTIKLEN

Ifølge panelet bød både FC Midtjylland og FC Nordsjælland på Bah i det forgangne transfervindue. Men ingen af budene var store nok til at friste Sønderjyske, der tidligere har udtalt, at man forventer, at Alexander Bah en dag kan blive et rekord-salg.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Sønderjyske sportschef, Hans Jørgen Haysen, har ikke ønsket at kommentere på historien.

Alexander Bah har tidligere spillet for FC Fyn og Næsby.

'Transfervinduet' er B.T.s ugentlige fodboldpodcast, som dyrker de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen. Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transferer.

Og hvis du har et saftigt transferrygte, så post det på Twitter eller Facebook med #andellerej, så undersøger panelet sagen, ringer til de relevante og drøfter det i podcasten.