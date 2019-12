De danske superligaklubber skal enten kigge sig over skuldrene - eller have dollartegn i øjnene.

Det handler nok om øjnene, der ser. Faktum er i hvert fald, at Superligaen i de her måneder bliver godt og grundigt overvåget af tyrkiske storklubber, der har set et helt nyt og interessant marked i Danmark.

Det fortæller den danske agent med de tyrkiske rødder Caglar Koycu, som selv har været med, når Trabzonspor og Göztepe har sendt repræsentanter til Danmark for at kigge på potentielle indkøb.

»Danmark er et marked, hvor der er spillere med stort potentiale og stor disciplin. Og her kan de tyrkiske klubber finde spillere, der ikke er så dyre som i mange andre lande,« siger Caglar Koycu til B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

Lyt til seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet' her

Tyrkiets øjeblikkelige nummer fire, Trabzonspor, var til stede, da AGF mødte Lyngby i Superligaen 8. december. Göztepe, der ligger i midten af rækken, har også været i Danmark, og storklubben Besiktas lurer også på det danske marked.

Men det kan være svært for de tyrkiske klubber at lokke unge superligaspillere til, da landet lige nu lider under et ry skabt af kedelige oplevelser for flere danske spillere samt en idé om, at Tyrkiet ikke så meget er et mellemskridt videre til Europa, som det er en endestation.

Det ændrer dog ikke på de tyrkiske klubbers nyfundne interesse.

»Det er den her kombination af, at de tyrkiske klubber kan se, at de skal betale mindre for spillere med det samme potentiale som i større ligaer. De føler, at de kan få mere for pengene,« siger agent Caglar Koycu og slår fast.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

»Det er stort set alle de tyrkiske klubber, der holder øje med det danske marked.«

Dermed er der altså gode muligheder for superligaklubberne, som ønsker at score lidt mønter på et godt salg eller to.

Du kan høre 'Transfervinduet' i din foretrukne podcast-app, eller lige her i artiklen for neden.

Panelet taler i denne uge om Nicklas Bendtners fremtid efter afskeden med FC København, AGF's store interesse i Emmanuel Sabbi samt meget mere.