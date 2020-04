Er en af Superligaens største profiler på vej til et stort sommerskifte?

Ifølge rygter fra Tyrkiet har Istanbul-storklubben Besiktas brændt sig varm på Lucas Andersen, som de har udset som en mulig sommerforstærkning.

Men det rygte er der efter alt at dømme ikke hold i. Ifølge B.T.s oplysninger har den sportslige topledelse i klubben i hvert fald ikke umiddelbart Lucas Andersen på kornet, og den afviser altså at have interesse i den danske kreatør.

Det kan man høre mere om i denne uges udgave af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

Den store tyskiske avis Akit skrev ellers i sidste uge, at Besiktas-træner Sergen Yalcin havde set sig lun på 25-årige Andersen i sin corona-karantæne, hvor han havde arbejdet intenst med socuting-systemet Wyscout.

Besiktas er på en skuffende femtepladsen i den tyrkiske liga og ønsker at skifte transferstrategi, så de fremover vil droppe at købe dyre ældre stjernenavne og i stedet satse på billigere og yngre spillere.

»Han er en fantastisk spiller, så han er selvfølgelig interessant for store klubber ude i Europa. For os som klub handler det om at finde den rigtige timing i forhold til et eventuelt salg sammen med Lucas og hans rådgiver,« lød det i den forbindelse til B.T. fra AaB-sportschef Inge André Olsen, som dog ikke kendte konkret til Besiktas-rygtet.

