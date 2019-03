Sampdorias danske forsvarsjuvel, 22-årige Joachim Andersen, er blandt Europas hotteste transferemner.

Og i bestræbelserne på at sikre et stort fremtidigt klubskifte har den danske U21-landsholdsprofil nu skiftet agent.

Det kommer frem i denne uges episode af B.T. Sportens fodboldpodcast, Transfervinduet.

»Han har fået den samme agent som Gareth Bale, for at det ikke skal være løgn. Stellar Group. En kæmpestor engelsk agentvirksomhed - og at det er en engelsk agent, kan man lægge i, hvad man vil,« fortæller Michel Wikkelsø Davidsen, der sammen med Lasse Vøge og Steffen Gronemann udgør i panelet i udsendelsen.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Han er skiftet fra Søren Lerbys firma, som - som jeg forstår det - de ikke var særligt tilfredse med.«

Joachim Andersen har i de seneste måneder været sat i forbindelse med et klubskifte til større adresser som Juventus og Tottenham. Og nu melder en ny klub sig ind i kampen.

»Den holder jeg lige ud i helt strakt arm, men åbenbart skulle Paris Saint-Germain også være interesseret i Joachim Andersen,« lyder det fra Michel Wikkelsø Davidsen.

Danskeren har kontrakt med Sampdoria frem til sommeren 2022.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

I episoden kommer panelet også forbi AaB's brandvarme Lucas Andersen, hvis fremtid stadig er uvis. Og så drøftes mulighederne for et Lasse Vibe-comeback til Superligaen. Men - i modsætning til opfattelsen mange steder - er Lasse Vibe stadig på kontrakt i Kina, kommer det frem.

'Transfervinduet' er B.T.s ugentlige fodboldpodcast, der kommer ind under huden på det danske - og til tider udenlandske - transfermarked.

Her dyrkes de reelle transfers, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen. Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transfers.

Og hvis du har et saftigt transferrygte, så post det på Twitter eller Facebook med #andellerej - så undersøger panelet sagen, ringer til de relevante og drøfter det i podcasten.