Lyspunktet i Silkeborgs mørke superliga-sæson hedder Mads Emil Madsen.

Og det er også blevet opdaget i det store udland. Det fortæller panelet i den seneste episode af B.T. Sportens ugentlige fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

Her kommer det frem, at klubber fra England, Holland og Belgien viser interesse for den 21-årige midtbanespiller. Tidligere har podcasten meldt om Mads Emil Madsen-interesse fra superliga-kollegaerne fra AGF og FC Nordsjælland.

Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, vil hverken be- eller afkræfte den udenlandske interesse for U21-landsholdsspilleren. Og han har heller ikke planlagt at skille sig af med den unge profil i vinterens transfervindue.

»Umiddelbart tror jeg ikke, at han skal sælges til vinter. Men han er en spiller, der har potentialet til det. Så man skal aldrig sige aldrig,« siger sportschefen.

