Ståle Solbakken vil hente to-tre forstærkninger til FC København til sommer. Og Brøndby jager spillere i den russiske liga.

Det kommer frem i den seneste udgave af B.T.'s Sports ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet.

I kølvandet på FCK-manager Ståle Solbakkens kontraktforlængelse har Transfervinduet fået indblik i Ståle Solbakkens planer for sommerens transfervindue.

Og nordmanden agter at udvide truppen med to-tre spillere, lyder det i podcasten. Og én af disse er med stor sandsynlighed en midtbanespiller.

I ugens udsendelse løfter panelet - der består af Michel Wikkelsø Davidsen, Steffen Gronemann og Lasse Vøge - også sløret for, at Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, i weekenden har været en tur i Rusland for at kigge på transferemner.

Transfervinduet-panelet har skannet ligaen for at finde frem til hvilke Brøndby-emner, der render rundt i Rusland.

I udsendelsen kan Michel Wikkelsø Davisen også fortælle, at Lyngbys stortalent Maurits Kjærgaard har været på besøg i den tyske storklub RB Leipzig - og han skal snart på et lignende besøg i Ajax. Et storsalg kan sagtens komme på tale.

