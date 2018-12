Den danske landsholdsreservemålmand Frederik Rønnow kan snart have fundet en løsning på sine tyske spilletidskvaler.

Det trækker nemlig op til et januar-farvel til Eintracht Frankfurt for danskeren.

Det kommer frem i den seneste episode af B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, 'Transfervinduet', hvor panelet - der består af Steffen Gronemann, Michel Wikkelsø Davidsen og Lasse Vøge - leger legen 'Should he stay or should he go now?'

»Vi hører, at Frederik Rønnow skal lejes ud. Så han skal 'go'. Og man regner med, at Rønnow står i en mindre tysk klub efter nytår,« fortæller Michel Wikkelsø Davidsen.

I udsendelsen kommer det også frem, at Rønnows kommende klub med så stor sandsynlighed ikke ligger så langt væk fra Frankfurt - rent geografisk. Og det får panelets tanker hen på Eintracht Frankfurts Bundesliga-rivaler fra Mainz.



»Jeg har siddet med et Tyskland-kort og kigget lidt. Mainz ligger lige ved siden af Frankfurt. De har den tidligere tyske landsholdsmålmand René Adler, men han er langtidsskadet. Og man har snakket om, hvorvidt han overhovedet kommer tilbage,« fortæller Lasse Vøge

»Og i hans fravær har de smidt Robin Zentner ind på kassen. Og han er allermest kendt for en situation, hvor han tog fejl af bolden og straffesparkspletten. Det er et klip, der er gået viralt - han forsøgte simpelthen at sparke til straffepletten.«

Under 'Should he stay or should he go now' kommer panelet også forbi Andreas 'AC' Christensen, Johan Larsson, Nicolaj Thomsen og Hany Mukhtar.

Derudover har Transfervinduet hørt et meget spændende navn blive nævnt i forbindelse med jobbet som teknisk direktør i Brøndby. Og så er der selvfølgelig også saftig transfer-snak i det tilbagevendende #andellerej-indslag, hvor Michel Wikkelsø Davidsen fyrer op under en forrygende Claus Steinlein-imitation.

