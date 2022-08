Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kan de hente Kehinde?

Den tyrkiske SüperLig-klub Sivasspor FC er faldet pladask for Randers FC's nigerianske elegantier Tosin Kehinde, som kronjyderne også er interesserede i at sælge.

Så det lugter i den grad af en transfer. Men så simpelt er det ikke.

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, hører, at tyrkerne ikke har råd til at imødekomme Randers' krav til en transfer. Randrusianerne kræver angiveligt lidt over en million euro – godt 7,5 millioner kroner – for 24-årige Tosin Kehinde.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Derfor bliver der lige nu arbejdet på en lejeaftale. Men for at det skal kunne lykkes, vil Randers have kontrakten med Kehinde forlænget med et år. På den måde vil Randers stå med gode kort på hånden, hvis nigerianeren brænder den tyrkiske liga af.

Tosin Kehinde kom til Randers i sommeren 2020, og han har været en af grundpillerne bag den kronjyske succes de senere år.

Nigerianeren, der har en fortid i ungdomsafdelingerne i både Manchester United og Manchester City, har tidligere tiltrukket stor opmærksomhed fra Championship-klubben Queens Park Rangers. Og der har også været følere fra Tyskland og Frankrig.

Men nu lugter det altså mest af en tyrkisk løsning.