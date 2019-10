Esbjergs superliga-hold har stadig kikkerten fremme i søgen efter en ny cheftræner.

Navne som Peter Sørensen og Olafur Kristjansson er blevet bragt på banen, og nu kan B.T.'s ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet, præsentere endnu en kandidat.

Ifølge podcastens oplysninger har der været uformelle snakke mellem Esbjerg og den tidligere Vendsyssel-cheftræner Jens Berthel Askou, der går jobløs i disse dage. HØR HELE PODCASTEN I BUNDEN AF ARTIKLEN

Til podcasten siger Jens Berthel Askou - der som aktiv spillede i Esbjerg i to sæsoner - om at blive nævnt i forbindelse med det ledige job hos sidste sæsons bronzevindere:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg er glad for og stolt over, at det arbejde, vi fik udført i Vendsyssel gør, at jeg bliver sat i forbindelse med jobbet i Esbjerg, som er en god klub, jeg som spiller havde en fantastisk tid i. Så jeg kan godt forstå koblingen mellem mig og Esbjerg på grund af vores fortid, men ellers kan jeg ikke kommentere noget om, hvorvidt vi har været i dialog.«

»Der har været og er fortsat henvendelser, og det har også været tæt på, men der er ikke faldet noget på plads endnu,« lyder det fra den 37-årige cheftræner.

Transfervinduet har været i kontakt med Esbjerg, der ikke ønsker at kommentere på Askou-rygtet.

Esbjerg har været uden fast cheftræner, siden hollandske John Lammers blev fyret for en måneds tid siden. Claus Nørgaard fungerer pt. som midlertidig løsning på trænerbænken.

