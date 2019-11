Mohamed Daramy er FC Københavns helt store komet. Og de næste måneder kan blive ekstremt spændende for den unge offensivspiller.

For 7. januar fylder Mohamed Daramy 18 år, og til den tid vil han kunne skrive en langtidskontrakt med FC København. Det spekuleres der lige nu i på kontorerne i Parken, og det er et af emnerne i B.T.s podcast Transfervinduet, som du kan høre i bunden af denne artikel.

Her fortæller panelet, at FC København og Mohamed Daramys bagland afventer den unge spillers 18 års fødselsdag, inden der kigges på en ny aftale.

Der er til gengæld også mere spændende nyt for Mohamed Daramy. Hans mor står nemlig over for et dansk statsborgerskab.

Og det kan lande allerede inden jul - og dermed inden Mohamed Daramys 18 års fødselsdag.

Det betyder, at Daramy automatisk vil få et dansk pas, som ikke bare vil gøre ham klar for de danske ungdomslandshold. Det vil også gøre det noget nemmere for FC København at få ham med til europæiske kampe.

Her taler panelet foruden Daramy også om Nicklas Bendtner, Lasse Vibe og et muligt frækt comeback til dansk fodbold.