Det ulmer i kulissen hos den danske landsholdsspiller Joachim Andersen.

Midterforsvareren har haft så stor succes som lejesvend hos Premier League-oprykkerne fra Fulham, at der nu er opstået voldsom interesse fra større klubber i den bedste engelske række.

B.T. Sports fodboldpodcast 'Transfervinduet' kan fortælle, at storklubberne Manchester United og Tottenham begge er mere end almindeligt interesserede i den 24-årige dansker, der stadig er ejet af franske Lyon.

Podcasten kan afsløre, at Joachim Andersens repræsentanter i den kommende uge skal til møde i Tottenham.

Foto: Liselotte Sabroe

Men interessen er som sagt massiv. Udover de to førnævnte klubber skulle Chelsea, Leicester og Crystal Palace også være med i kapløbet.

Joachim Andersen selv skulle dog ikke være helt afvisende for at blive i Fulham, hvis klubben overlever i Premier League. Danskeren har her et tæt forhold til manager Scott Parker, som også har tildelt anførerbindet til sin danske lejesvend.

I Lyon har Andersen næppe en fremtid. Den franske klub lige har forlænget med sine to faste midterforsvarere Marcelo og Jason Denayer.

Den danske midtstopper skiftede i sommeren 2019 fra italienske Sampdoria til Lyon – og med en overgangssum på 225 millioner kroner blev han dermed Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde.

Soccer Football - Premier League - Fulham v Manchester United - Craven Cottage, London, Britain - January 20, 2021 Fulham's Ademola Lookman celebrates scoring their first goal with Joachim Andersen Foto: PETER CZIBORRA

Men han havde svært ved for alvor at spille sig ind i Lyon-startopstillingen – og han og Lyon blev i sommeren 2020 enige om, at en lejeaftale i Fulham var en god løsning.

Og i den lille London-klub er han blomstret op, og Joachim Andersen kan også betragte sig som værende sikker på en plads i landstræner Kasper Hjulmands EM-trup.