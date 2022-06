Lyt til artiklen

Hallelujah! Transfervinduet er i dag åbnet i Danmark, så nu kan det store klubskifte-show starte.

Det er godt nyt for Superliga-fans, der elsker perioden, hvor nye måske kommende stjerner kommer til og store spillersalg bliver realiseret - og alt derimellem.

Men for Brøndby IFs fans må rådet lyde, at de skal skrue kraftigt ned for forventningsblusset denne sommer, i hvert fald hvis de er vilde med, at der er gang i svingdøren i spillertruppen.

Som man kan høre det i B.T. Sport-podcasten 'Transfervinduet', så fortæller kilder tæt på Brøndby IF, at man i udgangspunkt forventer en endog meget stille transfersommer uden hverken store køb eller salg.

Brøndby IF har lidt at rutte med, men der er ikke økonomi til at spille stort med transfermusklerne. Der er ingen kontraktudløb i truppen denne sommer, og det vil i udgangspunkt kun være i tilfælde af salg, at sidste års danske mestre vil ud på markedet og smide mange millioner efter erstatninger.

Salgsemner kunne eksempelvis være Anis Slimane eller Andreas Bruus. Også Andreas Maxsø har været rygtet væk fra Vestegnen gennem længere tid, og det er stadig aktuelt. Men her er erstatningerne fundet i god tid i form af Frederik Alves og Henrik Heggheim.

Derudover håber man, forlyder det, at nuværende uforløste spillere som eksempelvis Mathias Greve kan vokse og blive profiler allerede fra begyndelsen af den kommende sæson, ligesom klubben har flere store talenter på vej særligt på U17-holdet.

Meldingerne om en forventet stille sommer på fodbolddirektør Carsten V. Jensens kontor stritter mod, hvad kilder i løbet af foråret har fortalt, om at Brøndby planlægger at skrue op for ambitionerne med flere og relativt dyre forstærkninger denne sommer.

I supplement til dette sagde klubejer Jan Bech Andersen til Tipsbladet i maj, at truppen skal 'trimmes og forstærkes', og at klubben måske skal handle 'på en højere hylde'.

»Det bliver et meget vigtigt transfervindue, hvor vi skal komme med et andet udtryk for at give vores trænerteam noget mere kvalitet at arbejde med,« sagde Brøndby-bossen.